高雄恐怖碎屍！死者遺體極不完整「疑遭剝皮」　DNA比對確定了

▲73歲張姓男子涉有重嫌，遭檢方聲押。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄一名71歲的林姓婦人大年初五(2日)騎車出門，未料竟就此失聯，經兒子報案後，警方意外接獲一起恐怖碎屍案，林婦竟遭73歲的張男殺害分屍，並丟入前鎮河中。高雄地檢署漏夜偵訊後將張嫌聲押，但目前張嫌仍拒不吐實，而警方在河中打撈到的屍塊極度不完整，且疑似還遭剝皮，但經初步DNA比對，均確認為林婦所有，目前詳細案情警方正進一步偵辦中。

楠梓分局警方3日上午10點接獲婦人的兒子報案，指出媽媽在2日下午5點05分從楠梓住家騎乘機車外出後，不僅當晚沒回家睡覺，手機還無法撥通，擔心母親行蹤。警方獲報後立即調閱監視器追查，發現婦人2日騎乘機車，後座載著73歲友人張男返回其在前鎮區住家，當天傍晚6點多，林婦走進張男住處後就再未外出。

▲監視器拍下林婦2日當天騎機車載著張男。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方發現，張男於3日清晨6點至上午10點之間，12度進出家門、形跡可疑，其中至少5度帶著可疑物品外出丟棄，懷疑林婦恐在屋內遭到殺害，立即報請高雄地檢署指揮偵辦，並在張男住家中發現多處血液噴濺痕跡，隨後循線於6日在前鎮5號船渠尋獲婦人的遺體，不過婦人已遭到分屍，目前僅尋獲腳掌、內臟與身體極度不完整屍塊，疑似遭到剝皮，且還被魚啃食，難以辨別；經鑑識中心進行DNA比對後，確認撈起的屍塊均為林婦所有。

全案經檢方漏夜偵訊後，張始終閉口拒談案情，檢方認為其涉嫌重大，依殺人罪嫌向法院聲押。據悉，張男曾有前科，並遭軍法判處無期徒刑，後獲得假釋，未料又再涉嫌殺人碎屍案。

▼經鑑識中心比對，撈起的碎屍均為林婦遺體。（圖／記者許宥孺翻攝）