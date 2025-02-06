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真心換絕情！印度男為家庭賣腎　妻子秒捲款與小王私奔

（示意圖／翻攝自pexels）

▲ 印度男子忍痛賣腎資助女兒就學及婚姻，狠妻卻捲款與小王私奔。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

印度一名婦女花了數個月的時間試圖說服丈夫賣腎，以資助女兒的高等教育，並安排婚姻事宜，儘管男子起初不情願，但為了未來，在大約3個月前終於找到了買家，在經歷了痛苦的手術後，他把100萬盧比（新台幣約37萬元）委託給了妻子，豈料妻子偷走了錢並與另個男人私奔。

據外媒報導，該名婦女花了數個月的時間試圖說服丈夫出售自己的腎臟，以資助女兒的高等教育，並安排她未來的婚姻，儘管起初不情願，但男子最終開始相信自己的犧牲將改善家庭的經濟狀況，並帶給孩子更好的未來。

他前後花了1年的時間在黑市上尋找買家，因為在印度三十多年來販賣人體器官一直是非法的，最後他在約3個月前找到了買家，在經歷了痛苦的手術後，他把換腎的錢100萬盧比全委託給妻子，豈料妻子偷走了這筆錢並與另個男人私奔。

男子而後得知，妻子不久前透過Facebook認識了一位來自巴拉克普爾（Barrackpur）的男子，兩人最終發展成了戀人，她打算拋棄家庭，與情人同居，但她決定先榨取丈夫身上的每一分錢。

在妻子攜同家中的積蓄失蹤後，該男子向當地警方報案，警方在巴拉克普爾追蹤了這名女子，丈夫則帶著10歲的女兒以及父母一起來到巴拉克普雷，想當面與妻子對質，但妻子不為所動，儘管他們苦苦懇求，女子仍拒絕開門，甚至告訴丈夫，他想做什麼就做什麼，「隨你便吧，我要發離婚信了。」

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