中國民營房企萬科「虧2025億元」　國資菁英全面接管

▲萬科是中國最著名的房地產開發商之一。（圖／翻攝自中新網）

文／中央社

中國房地產民企巨頭萬科正迅速邁入「國資化」。春節過後，萬科5日就發布多名高階主管人事命令，新任命人員全部來自深圳國資系統。萬科去年巨虧人民幣450億元（約新台幣2025億元），如今國資全面接管。

中國房地產報報導，萬科5日在內部發文，宣布10名高管人事任命，涉及戰略投資運營管理部、財務資金管理部、法務部等集團總部，以及北京、華東等開發經營本部等多個核心崗位。這些新任命人員，全部來自深圳國資系統。

這波人事異動有跡可循。1月27日，萬科公告，郁亮辭任董事會主席仍任執行副總裁，祝九勝辭去總裁等所有職務，深圳地鐵集團董事長辛杰接任主席。萬科同時發布業績預告，預計2024年歸屬上市公司股東淨虧損450億元。

報導指出，這是萬科步入國資深度管理新階段的開始。尤其是被萬科視作最核心部門的戰略投資運營管理部，同時任命總經理趙正陽和兩名副總經理鄢伯通、段軍，或許預示著萬科將加大資產重組、股權合作力度。

報導說，從民企標竿到國資成為第一大股東（指深圳地鐵集團有限公司）、再到國資深度參與，萬科正在經歷一場生死攸關的巨變。

據報導，深圳市國資委負責人強調，市屬國資國企資產超5兆元，全年營收超過兆元，有足夠的「子彈」，支持地鐵集團推動萬科穩健發展。深圳、廣東和國家有關部門積極支持萬科穩定生產經營。

對此次變動，萬科創始人王石認為是「國家隊」出手相助。

萬科是中國最著名的房地產開發商之一，這幾年也難逃房地產低迷的影響，去年陷入債務危機，坦言流動性短期承壓，同時透過積極變賣資產、高層降薪等努力還債。

根據萬科1月初公告披露，2024年全年，萬科累計實現合約銷售面積1810.7萬平方公尺，比2023年大降26.57%；合約銷售金額人民幣2460.2億元（約新台幣1兆1070億元），下跌幅度更高達34.59%。