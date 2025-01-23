　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸推房地產白名單近1年　核貸規模達25兆元

中國房市,房產雲,中國房地產,▲▼廣東省惠州市一棟住宅樓上掛著出售標誌。（圖／路透）

▲大陸房市低迷，爛尾樓問題嚴重。（圖／路透社）

文／中央社台北23日電

為了振興房地產市場，中國持續擴大房地產「白名單」範圍與支持力度。根據官方今天發布，截至22日，上路近1年的白名單，已審批通過的專案貸款達到人民幣5.6兆元（下同，約新台幣25.2兆元）。

中國國務院新聞辦公室上午舉辦記者會，說明「中長期資金入市、促進資本市場發展」相關情況。

針對外界關注房地產白名單執行情況與實際影響，中國金融監管總局副局長肖遠企表示，截至1月22日，房地產白名單專案貸款金額總規模達到5.6兆元，並已經支持了1400萬戶住房建設交付。

肖遠企表示，白名單機制為了房地產項目建成、交付提供了充足穩定的資金保障，在這項機制下，金融監管總局確立了「應進盡進、應貸盡貸、能早儘早」原則，專案項目列入白名單後，銀行建立綠色通道，積極予以融資支持。而且還允許銀行將全部貸款提前發放到開發商設立的專案資金監管帳戶，從而確保專案能夠及早開工，施工不間斷。

中國房市,房產雲,中國房地產,▲▼廣東省惠州市一棟住宅樓上掛著出售標誌。（圖／路透）

他並稱，房地產融資協調機制在保障購屋人合法權益、推動房地產市場止跌回穩、促進房地產市場平穩健康發展等方面都發揮了「重要的積極作用」。

中國為了解決房地產資金鏈斷裂問題，促使建案能夠完成、達到「保交樓」的目的，住建部、金融監管總局2024年1月聯合發布「關於建立城市房地產融資協調機制的通知」，俗稱房地產白名單機制，盼能將國有銀行的資金以貸款方式投放到政府核准的建設專案。

這個機制由於銀行考量壞帳風險等因素，初期進度緩慢，而房市低迷一直拖累中國經濟。為推動政策進展，中國國務院副總理何立峰去年4月曾強調，對符合要求的房地產項目要「能進盡進」、「應貸盡貸」，此後相關官員多次做出類似表態。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
政院預算被砍沒錢請手語老師　藍委轟：違反《身障者保障法》
鈕承澤90度鞠躬！　不用科技監控原因曝
林珍羽不菸罹肺腺癌　醫示警「年輕女性增加」：3族群定期篩檢
拜飯630天！5億高中生靈位現況曝
宏達電賣XR業務　王雪紅發內部信
安心亞尾牙穿超辣！　正面3個洞「黑bra看光」
獨／遺體冰封逾600天！　五億高中生將在年後火化

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

台旅會年前聯繫海旅會　盼就陸客團來台進行溝通

曾高舉五星旗！李東憲「台灣身分被註銷」健保、護照全沒了

1分鐘做「44次引體向上」！　江西22歲網紅刷新金氏世界紀錄

陸推房地產白名單近1年　核貸規模達25兆元

老外也愛喊「胡了」　陸製自動麻將機海外銷量「大漲600％」

中國棋王柯潔決賽暴怒　起身飆罵裁判：我受夠了！

恐龍腳印超清晰！　四川西昌發現1億年前恐龍出沒

陸證監會：大門只會越開越大　支持各類外資參與A股市場

正妹主播爆紅「上台領獎」　本尊震驚全場！粉絲崩潰了

香港美國商會：中美關係今年惡化　成主要營商挑戰

#林秉樞 病危！父簽 #放棄急救 忍痛喊：不浪費醫療資源

柯爸病危！ #柯文哲 探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

小阿金逛累趴地睡著　被強制起床後又斷電 #黃金獵犬

#新莊 #豪宅 建案變火把！ 「深夜焰光」空拍畫面曝

轎車臨停消防通道塞整條巷弄　男好心讓道被嗆：另一條可以走

「AI女神」李珠珢加盟富邦！　Fubon Angels超級生力軍報到

鍾國又遭車太鉉造謠「年底當阿公」　難得請客...大家亂買害他噴2700元XD

蕭煌奇自Cue地獄哏　突往後轉：這裡有人嗎？

#玉井大廈 支撐鋼柱架設完成！開放住戶取物

【自信100實力0】女孩玩拳擊機全力一揮還摔跤

台旅會年前聯繫海旅會　盼就陸客團來台進行溝通

曾高舉五星旗！李東憲「台灣身分被註銷」健保、護照全沒了

1分鐘做「44次引體向上」！　江西22歲網紅刷新金氏世界紀錄

陸推房地產白名單近1年　核貸規模達25兆元

老外也愛喊「胡了」　陸製自動麻將機海外銷量「大漲600％」

中國棋王柯潔決賽暴怒　起身飆罵裁判：我受夠了！

恐龍腳印超清晰！　四川西昌發現1億年前恐龍出沒

陸證監會：大門只會越開越大　支持各類外資參與A股市場

正妹主播爆紅「上台領獎」　本尊震驚全場！粉絲崩潰了

香港美國商會：中美關係今年惡化　成主要營商挑戰

台東年貨大街輕鬆購　交通管制不堵塞

台旅會年前聯繫海旅會　盼就陸客團來台進行溝通

他吃完火鍋「突沒了呼吸心跳」！　醫曝致命原因：碰過很多

親哥結婚！妹「掏36萬幫付大聘」主桌卻沒留位　家人反應她心寒　

數發部：資安計畫預算遭砍　若無替代救濟方案不排除裁員

桃園年貨大街遭爆肉乾驚見鋼絲！害消費者被割傷　衛生局稽查

政院稱預算被砍沒錢請手語老師　許宇甄轟：已違反《身障者保障法》

重要節日安全維護工作開跑　嘉義縣慰勤協勤人力

2025年美食調香氛崛起！3大關鍵引領全新香水趨勢

新傳處預算被砍光　行政院：須終止手語翻譯案合約

女花4.5hrs做蟑螂造型美甲　網見逼真觸鬚：手不能要了

大陸熱門新聞

正妹主播爆紅「上台領獎」　本尊震驚全場！粉絲崩潰了

李東憲「台灣身分被註銷」　健保沒了！

過年玩命拍法？小紅書流行用「爆竹炸麵粉」

把台灣送上談判桌？　陸「國師」鄭永年：中美可推「第四公報」

中國棋王柯潔暴怒　飆罵裁判：我受夠了！

陸金價已至3747元　他淨賺87萬仍後悔

黑幫份子大街上遭亂刀砍死 港警大陣仗連日掃蕩娛樂場所

治風濕？動物園販售「虎尿」1瓶224元

罕見奇景！塔克拉瑪干沙漠變「雪海」

1分鐘做44次引體向上！22歲女刷新世界紀錄

麻辣火鍋的魅力！泰國遊客湧入重慶

恐龍腳印超清晰！　四川西昌發現1億年前恐龍出沒

22歲女做美甲感染HPV…致指緣「長菜花」

川普最快2月對中國「徵25%關稅」陸外交部回應

更多熱門

相關新聞

英房貸利率飆至4.88%！　追平17年來最高水平

英房貸利率飆至4.88%！　追平17年來最高水平

隨著英國借貸成本飆升，數十萬英國屋主面臨房貸利率上升的威脅。主要貸款銀行Virgin Money於1月宣布，將其新的2年期和5年期固定房貸利率提高0.2%，部分重新抵押貸款的利率也同步上調。

「真的透天了」65年老屋開價738萬　房仲：買地送屋不算貴

「真的透天了」65年老屋開價738萬　房仲：買地送屋不算貴

美國一月房貸申請量同比激增7％！　專家曝原因

美國一月房貸申請量同比激增7％！　專家曝原因

川普2.0　台房市風向標？

川普2.0　台房市風向標？

瑞銀專家分析陸2025經濟前景 美關稅及陸房市成兩大挑戰

瑞銀專家分析陸2025經濟前景 美關稅及陸房市成兩大挑戰

關鍵字：

房地產白名單

讀者迴響

熱門新聞

徐乃麟FB開戰！

即／娃娃車接3歲童上學！才知他命喪火海

一家四口感冒　醫見不對勁「夾出鼻腔秘寶」爸媽驚恐

徐乃麟違停路邊開戰2警員

即／5億高中生夏男假結婚　二審仍判1年半

今「送神日」6禁忌　1動作恐衰整年

獨／重燃棒球夢！楊岱均擔任原鄉少棒教練

快訊／柯探視父近半小時離開新竹台大

下午3點後「北部50嵐全打烊」　原因全讚爆

表姪女亂倫人夫10幾次　正宮怒問：姨丈好用嗎

過年衝了！「4星座、4生肖」偏財運超旺

徐乃麟違停與2警開戰　他直擊「最後強勢開單」

快訊／台中嬤肚子不適！候診時突倒地亡

「三振舞女神」傳5倍價被挖走　中職成啦啦隊MLB

即／鈕承澤笑容滿面步出監獄：最想回家陪媽媽

更多

最夯影音

更多

#林秉樞 病危！父簽 #放棄急救 忍痛喊：不浪費醫療資源

柯爸病危！ #柯文哲 探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

小阿金逛累趴地睡著　被強制起床後又斷電 #黃金獵犬

#新莊 #豪宅 建案變火把！ 「深夜焰光」空拍畫面曝

轎車臨停消防通道塞整條巷弄　男好心讓道被嗆：另一條可以走

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面