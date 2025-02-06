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投開票所補助淪貪污工具！公所女助理「買水100報帳1600」慘了

▲▼基隆市長謝國樑罷免案今（13）日投票，民眾一早前往投票所投票,投票,選舉,民主,投票所,選票,選務,地方自治,間接民權,公投,票匭,政治,投票率,選情。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市汐止區公所役政災防課助理員受派選舉投開票所主任管理員，卻偽造收據，試圖詐領1600元布置費。（示意圖／記者李毓康攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止區公所役政災防科程姓女助理員，於去年1月12日及13日擔任第16屆總統、副總統及立委選舉的投開票所主任管理員，負責選務相關事宜及經費核銷，但她卻偽造收據，將購買礦泉水100元金額改成1600元，試圖不實申報布置費，經民眾檢舉才主動到廉政署自首。士林地檢署偵結，依貪污治罪條例起訴。

起訴書指出，程女於1月12日選舉前一天，前往某雜貨店購買一箱礦泉水，僅花費100元，並取得店家蓋章的空白收據。隨後，她在收據上自行填寫「礦泉水、咖啡、餅乾」等不實品項，並註明總價1600元，企圖透過虛報方式核銷布置費。

選舉結束後，程女將該收據提交至汐止區公所選務中心辦理核銷，導致承辦人員誤信其申報金額無誤，影響選舉經費核銷的正確性。事後，民眾向新北市政府陳情，程女得知後，在核銷程序尚未完成前追回單據並全額返還款項，詐領行為因此未遂。3月20日，程女主動至法務部廉政署自首，全案因此曝光。

偵查期間，程女供稱，她當天在雜貨店僅購買礦泉水，花費100元，未購買咖啡、餅乾。然而，證人指出，當天投開票所提供的餐點僅有便當、水及橘子，並無咖啡與餅乾。此外，有人員當天自行開車前往，停車費與油費均自行吸收，並未使用布置費支應。

連雜貨店負責人也被傳喚作證，證實程女所持的收據上，確實載有「礦泉水、咖啡、餅乾」等品名摘要，並填列總價「600、500、500」，與實際消費情況不符。

檢方認定，程女行為已構成《貪污治罪條例》第5條第2項「利用職務詐取財物未遂罪」，以及《刑法》第216條、第210條「行使偽造私文書罪」，依法提起公訴。

不過，考量程女在犯罪未遂時即主動補救，並在案發後自首，可依《貪污治罪條例》第8條規定減輕刑責；此外，所涉金額僅1600元，情節輕微，建請法院酌情從輕量刑。

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