嘉義民雄分局治安會報　宣導反詐、防竊+婦幼交通安全

▲▼ 警方於民雄鄉中和社區舉辦治安會議，期冀各界協力把關、創造幸福優質環境 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

民雄分局菁埔派出所日前於民雄鄉中和社區活動中心召開114年第1季社區治安輔導訪視會議，由分局長吳俊德、菁埔派出所所長鄭一信與中和村村長何石生共同主持，嘉義縣議員林淑完、簡嘉億助理李昭雄、陳福成助理陳慶桐、陳文忠助理何俊達、嘉義地檢署檢察事務官蔡榮勝、消防局講師王耿彰、社會局講師蔡峻傑及南華大學教授趙家民等人蒞臨指導，共同為治安把關強化社區之能量，營造優質、幸福、安全無治安顧慮之生活環境。

爰於近年來犯罪型態推陳出新，已嚴重影響人民生活及財產之安全，會中警方除向民眾解說各種犯罪手法外，並加強民眾危機意識之建立，藉以遏止犯罪發生之可能，有效發揮「前端阻卻」及「後端查緝」之效能；另外交通安全方面警方加強宣導「行車有禮，路口停讓才安全」、「酒後不開車，回家平安歸」、「勿危險駕駛、保持安全車距」等交通安全守則；並宣導民眾若遇家庭暴力案件時，應「停止對話避免激怒」，「轉移對方注意力」、「各自獨處先冷靜」，並立即撥打「110」或「113」婦幼保護專線，若遇有詐騙之虞請撥打「165」反詐騙專線尋求專業協助，把傷害降至最低；最後並準備精美禮品，以有獎徵答方式深化警民情誼，促進彼此經驗分享與警政交流。

分局長吳俊德表示：本次治安輔導訪視會議藉由社區居民的熱情參與，共同落實警民合作，建立良好互動關係與友善通報網路，也培養民眾正確的守法、防災、反毒、防詐等觀念，有效提升社區防衛能力及社區營造永續性，讓在場民眾均能肯定警方為社區所做的各項努力，未來警方也將在治安維護、交通安全、為民服務等面向上賡續努力，營造優質警政，讓民眾充分有感，生活無慮有保障。