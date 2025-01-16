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春節防搶演練街頭圍捕　民雄警實戰模擬壓制歹徒

▲▼ 「民雄警分局防搶演練超吸睛 實戰模擬迅速壓制歹徒」 。（圖／民雄分局提供）

▲▼ 民雄警分局防搶演練超吸睛，實戰模擬迅速壓制歹徒 。（圖／民雄分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

農曆春節即將到來，金融機構提存現鈔的民眾激增，容易成為歹徒覬覦犯案下手目標，民雄警分局於1月10日結合民雄鄉農會秀林分部舉辦防搶演練，藉以提升金融機構安全及強化自我防衛能力，同時展現警方在勤務通報及線上警網攔截圍捕方面的卓越能力。

▲▼ 「民雄警分局防搶演練超吸睛 實戰模擬迅速壓制歹徒」 。（圖／民雄分局提供）


10日上午2名戴面具歹徒下車進入民雄鄉農會秀林分部，隨即掏出預藏手槍，脅迫行員將新台幣300萬元放到牛皮紙袋裡，得手後隨即逃離現場，所幸行員通報警方出動警網實施攔截圍捕，逼真的演練過程讓路過民眾以為真的發生搶案。

▲▼ 「民雄警分局防搶演練超吸睛 實戰模擬迅速壓制歹徒」 。（圖／民雄分局提供）


民雄分局表示，演練由2名刑警帶面具扮演搶匪，持槍闖入民雄鄉農會秀林分部，朝天花板開槍後大喊搶劫！行搶得逞後其中一名搶匪因倉惶逃跑時不慎重心不穩跌倒受傷，另名同夥見狀後立即驅車逃離，農會職員立即按下警鈴通報警方，分局勤務指揮中心立即指揮巡邏員警及偵查隊出動，其中轄區第一線巡邏人員立即趕往現場，當場將跌倒受傷來不及逃跑之搶匪制伏，其他線上警網則趕往搶匪逃逸路線路口實施攔截圍捕，不久隨即遭眼尖員警發現目標車輛實施追捕。

警方預測搶匪逃逸路線提早設設下攔截點，順利攔停歹徒車輛並由組合警力手持盾牌上前，當場壓制歹徒。防搶演練過程，逼真到現場路過民眾直接拿出手機蒐證錄影，也藉由本次演練提升民眾及金融機構的防衛意識，並強化線上警網快速應變能力，確保民眾財產安全。


民雄分局長吳俊德呼籲，春節假期將至，警方將加強金融機構、銀樓、加油站、超商、彩券行及各大寺廟、喜宴等鉅大現金匯流處所之巡邏及安全維護，也提醒民眾防竊、防搶、防詐騙小撇步，春節期間欲提領大筆現金，除謹慎防範身邊陌生人，最好由親友陪同，一起開心過好年。

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