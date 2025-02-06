與天后泰勒絲同名同姓　英綜合格鬥選手意外爆紅

▲這位綜合格鬥選手名字也叫Taylor Swift。（圖／取自taylorswiftmma IG）

文／中央社

英美媒體報導，一名綜合格鬥選手泰勒，與美國流行音樂天后泰勒絲同名同姓，使他面臨不少尷尬處境，但坦言暫不考慮改名，如果有機會見到泰勒絲會問她，「能不能分一點粉絲給我」。

一個是在社群媒體有上億追隨者的美國流行音樂歌手，一個是初出茅廬、平時兼當水電工的業餘綜合格鬥（MMA）選手，兩個人的共通之處就是，名字都叫Taylor Swift。

美國有線電視新聞網（CNN）訪問格鬥選手泰勒，坦言與泰勒絲同名同姓，確實為他帶來不小好處，但同時也常常面臨尷尬處境。

最難以避免的是他上場比賽時，主持人會大聲喊出他的名字，觀眾席上總是會有一些人發出笑聲。另外業餘選手在賽前秤重時，所有人都在同一個房間內，逐一唱名，此時也常有笑聲。

但21歲的泰勒也因為名字特殊，近日獲得英美媒體的邀約訪問，讓他嘗到意外走紅的滋味。

泰勒向CNN表示，大概10歲的時候就知道有個歌手叫泰勒絲；隨著泰勒絲越來越有名，泰勒長大過程中也越難擺脫與泰勒絲同名同姓的麻煩。

最常遇上的是看醫生，在候診室被叫到名字時，總是不免被開玩笑一番。

泰勒的綜合格鬥生涯剛起步，目前只打過4場，但他懷抱夢想，希望有一天可以成為職業選手，打進終極格鬥冠軍賽（UFC）。他說綜合格鬥磨練身體與心智，需要有強大的意志力。

他說這項運動非常真實，重視臨場反應，「當有人試圖朝你的頭部給你一拳的時候，你根本沒有時間思考太多。但是當你贏的時候，這是全世界最棒的感覺」。

儘管很多人建議他，進場時播放泰勒絲的歌曲，但他暫時沒有這樣做。被問到，如果見到泰勒絲，要跟她聊什麼，泰勒回答，開場白可能會開玩笑說「妳能不能改名字」；再問她「能否分一點粉絲給我」。