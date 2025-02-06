快訊／遠東紡織廠氣爆2死！傷亡名單曝光　5人嚴重燒燙傷

▲新竹縣新埔鎮遠東新世紀化學纖維工廠鍋爐爆炸。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者楊永盛、莊智勝／新竹報導

新竹縣新埔鎮遠東新世紀化學纖維工廠今(6日)凌晨2時53分傳出鍋爐爆炸，造成2名員工死亡、14人輕重傷；初步了解，事件起因疑似是保溫短路造成氣體洩漏，進而釀成氣爆慘劇。警消獲報後已立即趕抵現場救援，詳細傷亡者名單也曝光，2名死者均是台籍員工。

新竹縣消防局6日凌晨2點53分接獲通報，新埔鎮遠東新世紀棉六場北廠發生鍋爐爆炸，現場有火舌竄出，立刻派遣第三大隊、第一大隊、新埔、芎林、竹北、高鐵、工業、光明、二重、關西、山崎、湖口、豐田、北埔、寶山、橫山及竹東車組，共計35車73人前往搶救，並通報火調人員、110、毒災應變隊及環保局。

傷亡名單統計，台灣籍的蔡姓男子(35歲)首當其衝遭炸傷，臟器外露、失去呼吸心跳當場死亡，後續並未送醫；而另名43歲的台灣籍張男也失去呼吸心跳，緊急送新竹台大搶救，仍因傷重宣告不治。此外，這起事故還有14人受到輕重傷，傷者多為燒燙傷、玻璃割傷、撕裂傷等，其中有5人傷勢嚴重，分別為黃女(61歲)全身80%二至三度燒燙傷、何女(54歲)80%二度燒燙傷、希男(37歲)60%燒燙傷、王男(40歲)60%燒燙傷、特男(27歲)63%二度燒燙傷。另還有5人因換氣過度送往馬偕醫院治療。

▼傷亡名單曝光。（圖／記者楊永盛翻攝）