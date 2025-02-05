轉職潮湧現　勞發署南分署年後徵才活動接力開跑

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署因應年後轉職潮，農曆年前1月期間已辦理40場徵才活動，2月接續在雲林、嘉義、台南等地辦理42場徵才活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

求職、轉職看過來，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署因應年後轉職潮，農曆年前1月期間已辦理40場徵才活動，2月接續在雲林、嘉義、台南等地辦理42場徵才活動，邀請128家在地優質廠商，包含目前最夯的半導體製造業等，共釋出逾3200個工作機會，超過一半起薪3萬元，其中「矽品精密」求才若渴，祭出最高逾6萬元薪資，成一大亮點。

徵才職缺種類繁多，歡迎有需求的民眾踴躍前往，把握現場媒合機會，增加錄取率。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，農曆年前後不少上班族打算換工作，企業面臨「離職潮」，也有徵才計畫，分署迎合需求，積極辦理42場徵才活動，邀集128家廠商釋出許多優質工作機會，涵蓋半導體製造業、電子產業、保全業、食品業、批發零售業、醫療生技業及傳統製造業等，不少廠商祭出高薪搶人才，其中矽品精密徵求設備助理工程師，月薪最高可逾6萬元；製程工程師與製程主管等職缺，月薪也開出4萬5千元。

其他如鉅橡企業、東興大理石、長榮鋼鐵、大成長城、巨高興業、南寶樹脂、宇榮高爾夫、生達製藥、柳營奇美醫院、全聯福利中心及中興保全等事業單位，亦提供護理師、環安人員、工程師、倉儲人員、生產技術員、品檢人員、行銷業務人員、儲備幹部及門市人員等各類職缺，現場另有免費職涯諮商、履歷健診及創業諮詢服務，協助求職者釐清職涯方向。

劉邦棟進一步表示，若對工作尚未有具體目標，可先來分署職訓學專長，課程種類豐富多元，訓練費用政府全額補助，若符合就業保險非自願離職者或特定對象身分，還可再申請職業訓練生活津貼。本年度第1期自辦職前訓練課程現正熱烈招生中，將於2月10日截止報名，課程包含PLC與機器手臂基礎整合、電腦數值控制機械、數位電子(微電腦控制)等17種職類課程，歡迎有興趣民眾報名參加。

近期南部地震不斷，居住、工作、設籍於災區或途經災區，因天災致傷病並經南分署認定之在職受災勞工，參加分署自辦或產業人才投資方案之各類在職訓練，檢具受災者相關佐證，即可申請免負擔訓練費用，已繳納者可全額退還；待業災民部分，持相關證明至當地就業中心接受職訓諮詢並開立職訓推介單，參加分署自辦及委外辦理之各類職前訓練，得免甄試入訓且免負擔訓練費用，全力協助受災民眾順利就業，讓生活早日步入正軌。

年後徵才活動接連不斷，歡迎民眾逕洽雲嘉南分署所屬就業中心及就服台，活動與職訓課程相關資訊，亦可上雲嘉南分署官網(https://yct168.wda.gov.tw)或台灣就業通網站(https://www.taiwanjobs.gov.tw)查詢及報名。