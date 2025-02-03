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全台速食店開工優惠來了！摩斯咖啡買1送1、必勝客比薩下殺199元

▲▼摩斯漢堡推出「週二咖啡日」。（圖／業者提供）

▲全台速食店開工優惠一次看。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

開工日不憂鬱！全台各大速食店祭出「開工限定優惠」，摩斯漢堡推大杯咖啡買1送1，要幫上班族們提神打氣；麥當勞、達美樂、三商炸雞也網羅一系列買1送1超殺優惠，無論想吃炸雞、比薩、大薯都有。

●摩斯漢堡
摩斯全門市祭出「3大開工優惠」，今（3）日可享「大杯摩斯咖啡買1送1」；2月4日至2月7日、2月9日至2月11日推「大杯摩斯咖啡第2杯10元」優惠；2月3日至2月11日期間還有「元氣牛肉蛋堡+大杯冰紅茶特價85元」。

▲▼達美樂推出全新「奶香火山披薩」、「蝦霸起司火山披薩」。（圖／業者提供）

●達美樂
達美樂全門市即日起至2月9日祭出「外帶大披薩買1送1再送大可樂1瓶」限定優惠，提供超過20種口味披薩任選，包含超夯「火山系列披薩」也同享優惠。

▲▼三商炸雞。（圖／業者提供）

▲三商炸雞祭出炸雞桶買1送1優惠。（圖／業者提供）

●三商炸雞
三商炸雞即日起至2月11日祭出「炸雞桶買1送1」優惠，凡內用或外帶6塊炸雞桶即送「咔啦雞柳桶」特價390元或送「酥炸棒腿（6隻）」特價333元，各門市數量有限、售完為止。

三商i美食卡會員至2月8日前則可享加碼優惠，只要花3點就能在APP兌換買1送1優惠券，優惠券包括「6塊炸雞桶+咔啦雞柳桶特價380元」、「6塊炸雞桶+酥炸棒腿（6隻）特價323元」，使用期限至2月11日。

▲▼麥當勞大薯。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞祭出6大品項買1送1開工優惠券。（圖／記者蕭筠攝）

●麥當勞
麥當勞APP即日起至2月9日祭出「6大夯品買1送1」開工優惠券，優惠品項包括「單點4塊原味麥克雞塊」、「單點大薯」、「單點OREO冰炫風」、「單點勁辣香雞翅」、「單點蛋捲冰淇淋」、「單點焦糖冰奶茶」，每券限兌換1次，提醒優惠不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。

▲▼必勝客。（圖／業者提供）

▲必勝客祭出9大開工優惠。（圖／業者提供）

●必勝客
必勝客即日起至2月17日祭出「9大開工優惠」，包括平日限定外帶指定大比薩分別只要199元、299元，還有3款副食買1送1，詳細優惠如下：

1. 平日外帶大比薩199元：優惠碼94199；優惠口味有夏威夷、雙層美式臘腸、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮、熱帶鳳梨海鮮總匯、BBQ黃金嫩雞、義式迷迭香雞腿

2. 平日外帶大比薩299元：優惠碼94299；優惠口味有和風章魚燒、海鮮、鐵板雙牛、炙燒明太子嫩雞、超級總匯、韓式泡菜燒肉、哈辣墨西哥、彩蔬鮮菇、海陸總動員、雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福、雙拼比薩-BBQ黃金嫩雞+四小福

3. 副食買1送1：蜂蜜麻糬酥／魷魚鬚／酥皮玉米濃湯買1送1

4. 個人比薩、義大利飯／麵加1元多1件：單點個人比薩／義大利麵飯加1元多1件副食，PK APP限定

5. 私廚比薩獨享套餐盒222元：主食3選1+副食共3份+飲料3選1

6. 開工圓滿套餐488元：大比薩（750元以下口味任選）1個+巧克力QQ球5個

7. 開工發發發套餐888元：大比薩（750元以下口味任選）2個+副食1份+冰藏起司塔2個+1.25L可樂1瓶

8. 一公尺派對盒1688元：一公尺派對盒1688元，全台限量5000份

9. 外帶買1送3特價899元：比薩買大送大+副食1份+飲料1瓶，限外帶（使用期限：2月11日至2月17日）

▲▼漢堡王新春優惠券。（圖／業者提供）

▲漢堡王春季優惠券一次看。※點圖放大（圖／業者提供）

●漢堡王
漢堡王即日起至3月31日祭出「春季優惠券」，一共有6大系列共31種優惠組合，其中「買1送1」品項有4塊雞塊、小份洋蔥圈、小份薯條、中杯飲料及大杯玉米湯，皆可享買1送1。

超殺銅板優惠「1+1自由配$69」有蘋果派、6塊雞塊、勁濃起士薯、雙起士培根牛肉堡、經典脆雞堡、BBQ培根牛肉堡開放任選1品項，搭配小杯玉米濃湯、小薯、小杯飲料擇1，一共18種組合通通只要69元。

除外還有5款2堡超值組99元起、5款銅板點心組最低69元起、9款單人滿足餐99元起以及6款雙人激省餐199元起，整張券累積可省2114元，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店等門市不適用。

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