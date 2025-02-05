快訊／北檢追精舍殺人案訊問5信徒　3人遭聲押禁見、1人請回

▲北檢追查精舍命案4日訊問5人，針對2名女信徒向法院聲押禁見，穿著卡其色外套的為其中一名幹姓女信徒。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松、趙蔡州／台北報導

宗教作家王蘊（本名王江鎮）去年涉嫌在跟信徒聚會時，疑似不滿1名女信徒不服教誨，導致女信徒遭毆打致死，北檢查出當時在場除了死者外，還有王蘊及藝人李威夫妻在內共有13人。檢方4日上午陸續拘提、傳喚5名信徒到案，4日深夜11點多複訊後，針對幹姓、游姓及梁姓3名女信徒向法院聲押禁見、李姓男信徒請回。

檢警調查，死者蔡姓女信徒不只追隨王蘊修習佛法，也是平常協助王蘊處理事務的親信幹部之一，她2024年7月24日晚間前往台北市大安區一間已歇業茶館與王蘊等人聚會，事後被人用塑膠袋包裹，再以膠帶捆綁在人力推車上，運回1公里外的精舍。

警方接獲通報趕到後，看見蔡女陳屍精舍內，懷疑有他殺嫌疑，立即報請檢察官指揮，法醫解剖發現蔡女疑遭外力重擊而死於橫紋肌溶解症，檢警根據巷弄內監視器追查，去年8月間首波拘提姜姓女信眾、李姓男信眾以及精舍吳姓女住持等3人到案時，發現3人手機都已換新，且對蔡女死因交代不清，甚至聲稱是蔡女自己想搭推車的。

▲北檢針對2名女信徒向法院聲押禁見，圖為游姓女子。（圖／記者劉昌松翻攝）

北檢後續再找到另外2名信徒，訊後依傷害致死罪嫌交保後，2025年1月搜索拘提王蘊，在王蘊的住處扣得約2000萬元現金，並發現王蘊曾與多名信眾聯繫後續處理事宜，其中包含藝人李威夫妻，檢察官因此3度以證人身分傳喚李威夫妻出庭應訊。

檢察官本月4日上午再次發動搜索，拘提游姓、黃姓、李姓等3名信徒，不久後幹姓、梁姓2名信徒也自行到案接受訊問，至此已知13名在場者都已經全數到案，其中王蘊仍被收押禁見。檢方4日深夜11點複訊後，針對幹姓、游姓及梁姓3名女信徒向法院聲押禁見、李姓男信徒請回。