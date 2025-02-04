　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中男喊「紅線可以臨停」大戰重機店　惱羞衝店內嗆老闆：會怕喔

▲▼豐原1名男子違停在紅線買早餐被按喇叭，怒氣沖沖下車反嗆店家佔用人行道。（圖／翻自社會事新聞影音，下同） 

▲台中豐原一名男子違停被按喇叭，瞬間暴怒嗆店家。（圖／翻自社會事新聞影音）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中市豐原區一名男子3日將車停紅線、機車店前，叫老婆下車去隔壁買早餐，被機車行老闆提醒後，竟下車嗆聲「我在車上，紅線為什麼不能停？」。事後，男子到機車行留下1星負評，更在4日直接到店內嗆聲。

該名機車行老闆3日發現有人違停在店門前，按喇叭提醒離開，沒想到男子竟直接下車嗆聲，讓店家趕緊拿手機錄影自保。影片中，男子嗆「人在車上，為什麼不能臨停」、「買個早餐，按什麼喇叭」、「紅線為什麼不可以停？我問你嘛」、「叫（警察）啊」、「騎重機很厲害是不是嗎？很厲害嗎」、「我會幫你這間PO上去，什麼爛老闆？老闆是這樣當的喔」，隨後拿出手機拍店家嗆「很會拍我也會啊，幫你上傳抖音啦，我抖音叫XX啦」、「難怪沒生意」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事後，該名男子到機車行的Google評論留下1星負評，又因影片被PO網後不滿，於4日到店內要求老闆將影片下架，「大哥，要不要把影片下架，不然我要去提告喔，那個有肖像權，你知道嗎？」並刻意待在店內不離開，「你把我影片公開，我得罪你什麼？你得罪我哪裡你知道嗎？你繼續錄啊，我等下去提告」。

老闆發現男子不願離開，邊錄影邊走出機車行，希望路人可以幫忙報警。此時，男子才跟著走到店外。期間，男子也不斷逼近老闆表示，「好啦，就等警察來啦，我讓你紅好不好，會怕喔？會怕嗎？你會怕嗎？我沒拿東西你會怕嗎？啊不然你要打我嗎？為什麼不能靠近你？你做賊心虛嘛」。

警方表示，男子違反道路交通管理處罰條例規定，在紅線違停，可依55條、56條規定處300元至1200元罰鍰；另外，機車行在人行道上擺放機車或雜物，違反道交條例第82條，可處1200元至2400元罰鍰，並配合環保局以廢棄物清除。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
她「大便顏色不一樣」嚇壞求救！　醫問2句心涼了：是癌症
小島琉璃子夫妻送醫「尪死亡原因曝」
行政院中辦業務費剩7萬　公告：服務將停擺請民眾見諒
感謝林孝程讓1號！陳子豪回送LV托特包　劉基鴻聽到價格瞪大眼

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中男喊「紅線可以臨停」大戰重機店　惱羞衝店內嗆老闆：會怕喔

健保推醫院個別總額　石崇良揭2效果：醫護薪資調高、降門診占率

買2000元刮刮樂「賺到人生第一桶金」　小資妹曝規劃！網喊羨慕

2025立春到！3生肖運勢最旺　屬馬偏財運大好、屬雞桃花運增強

全家打疫苗仍中鏢！台人赴日旅遊染流感　看診+診斷書就噴1.5萬

還有機會！高雄剩3千劑流感疫苗「明早就用完」　診所少量庫存

獨／台鐵票價平均漲幅擬「下修至26.8%」　北高自強號975元

詐騙手法再翻新！　LINE開啟「這功能」存款秒遭盜領

麻疹警報解除！中部醫院群聚監測期滿　總計20人確診創5年新高

得過流感「還要再接種疫苗？」　醫師解答...保護力持續時間曝光

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

大S敢愛敢恨！5情史2婚姻皆轟動　為生子「一度斷氣」靠女兒救回

大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

小S感性告白大S：最愛的人是妳　我來保護妳！永遠的姊妹情深

【泰格與雪兒】自以為是的老鳥

黑狗狂吠 #天公爐 挖出骸骨！ 專家曝：埋骨者將遭天譴 #北斗 #天后宮 #東螺媽

妻子大S猝逝…具俊曄悲痛「我不好」　S媽喊話完成女兒遺願：希望大家體諒

汪小菲哀傷趕回台北　返家後再度90度鞠躬

大S春節猝逝！享年48歲　 小S悲慟證實：流感併發肺炎

台中男喊「紅線可以臨停」大戰重機店　惱羞衝店內嗆老闆：會怕喔

健保推醫院個別總額　石崇良揭2效果：醫護薪資調高、降門診占率

買2000元刮刮樂「賺到人生第一桶金」　小資妹曝規劃！網喊羨慕

2025立春到！3生肖運勢最旺　屬馬偏財運大好、屬雞桃花運增強

全家打疫苗仍中鏢！台人赴日旅遊染流感　看診+診斷書就噴1.5萬

還有機會！高雄剩3千劑流感疫苗「明早就用完」　診所少量庫存

獨／台鐵票價平均漲幅擬「下修至26.8%」　北高自強號975元

詐騙手法再翻新！　LINE開啟「這功能」存款秒遭盜領

麻疹警報解除！中部醫院群聚監測期滿　總計20人確診創5年新高

得過流感「還要再接種疫苗？」　醫師解答...保護力持續時間曝光

回嗆蔡正元爛咖！曹興誠自詡「快篩劑」：攻擊我和沈伯洋就是匪諜

高承睿扳倒世界第5法國眼鏡弟！生涯首闖大滿貫賽男單16強

她「大便顏色不一樣」嚇壞求救！　醫問2句心涼了：是癌症

台中男喊「紅線可以臨停」大戰重機店　惱羞衝店內嗆老闆：會怕喔

中國黑幫經營非法「卵子農場」！誘騙泰女性出國　囚禁打針取卵

日女星夫婦送醫「社長尪死亡原因曝」　2年前進軍中國疑成導火線

健保推醫院個別總額　石崇良揭2效果：醫護薪資調高、降門診占率

台中商銀有內鬼通風報信　金管會稽核員洩密沒拿好處獲緩刑

林書豪12日飛灣區參加NBA全明星周　毛加恩：證明他影響力依舊

買2000元刮刮樂「賺到人生第一桶金」　小資妹曝規劃！網喊羨慕

再見了杉菜...　大S作品每部都好美

生活熱門新聞

爆大S病逝「詳盡過程瘋傳」　旅行團被炎上！

大S驟逝！醫嘆：四次就醫卻反覆要她回家

大S驟逝！2小孩監護權「自動歸汪小菲」

大S兒女恐被汪小菲帶回北京！S媽想拿回僅有1招

樂透中100萬！一去領錢「直接被砍半」

海外旅平險別亂買　4家才有「法定傳染病」理賠

大S遺產「具俊曄+2子女」平分！律師：汪小菲是關鍵

赴日旅遊　母罹患肺炎併敗血症！他做1決定救回媽媽

陸客來台「流感重症插管」1個月救回！家屬結帳驚呆

大S猝逝　劉德華悲痛發聲！曾坦言「我會愛上她」

台灣哪個藝人逝世最震驚？　網淚憶「2人」年輕又當紅

要變有錢了！最強理財「4星座」　第1名迎巔峰之年

恐更強！　下波又挑戰寒流

30多歲男染流感亡！合併肺部黴菌感染致死

更多熱門

相關新聞

停紅線買早餐被叭　車主反嗆店家佔用人行道

停紅線買早餐被叭　車主反嗆店家佔用人行道

台中市豐原區1名男子昨（3）天開車停在早餐店外的紅線買早餐，結果被隔壁機車行老闆按鳴喇叭警告，男子氣憤下車反嗆「我在車上，紅線為什麼不能停？」而且還指出機車行佔用人行道營業，雙方在社群留言互罵，警方獲報到場約制，並提醒雙方行為都會觸法。

台商嗆賴「當家不要鬧事」　羅文嘉：選錯地方了

台商嗆賴「當家不要鬧事」　羅文嘉：選錯地方了

苗栗台3線重機過彎失控！對向2休旅車衰挨撞

苗栗台3線重機過彎失控！對向2休旅車衰挨撞

保時捷違停買飲料被狂叭！女乘客嗆：你晚來就錯了

保時捷違停買飲料被狂叭！女乘客嗆：你晚來就錯了

三寶轎車「切西瓜」　騎士重摔手腳全斷

三寶轎車「切西瓜」　騎士重摔手腳全斷

關鍵字：

違停紅線嗆聲老闆影片重機

讀者迴響

熱門新聞

大S臨終約定「小S哭著做到了」！早交代遺言

醫宣布大S急救無效「小S當場哭到癱軟」！

葛萊美紅毯／肯爺老婆脫光三點全露

爆大S病逝「詳盡過程瘋傳」　旅行團被炎上！

大S驟逝！醫嘆：四次就醫卻反覆要她回家

汪小菲崩潰喊大S：老婆我好想你！網看傻了

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別

大S「為膚白服抗凝血劑」　家屬原本想運遺體返台

大S羽化成仙「小S具俊曄抱骨灰回台」時間曝光！

大S遭黑范夫妻傳染？網列時序質疑：得流感還聚餐

具俊曄深夜回覆了！崩潰哭喊「熙媛⋯」　隊友妻不捨：盡情大哭吧

中國未獲寬限期　美國課徵10%新關稅生效

大S病逝「日規定遺體3天內火化」！2航空骨灰可登機

大S驟逝！2小孩監護權「自動歸汪小菲」

快訊／小S告假《不熙娣》！通話內容曝光

更多

最夯影音

更多

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

大S敢愛敢恨！5情史2婚姻皆轟動　為生子「一度斷氣」靠女兒救回

大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

小S感性告白大S：最愛的人是妳　我來保護妳！永遠的姊妹情深

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面