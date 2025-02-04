台中男喊「紅線可以臨停」大戰重機店　惱羞衝店內嗆老闆：會怕喔

▲台中豐原一名男子違停被按喇叭，瞬間暴怒嗆店家。（圖／翻自社會事新聞影音）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台中市豐原區一名男子3日將車停紅線、機車店前，叫老婆下車去隔壁買早餐，被機車行老闆提醒後，竟下車嗆聲「我在車上，紅線為什麼不能停？」。事後，男子到機車行留下1星負評，更在4日直接到店內嗆聲。

該名機車行老闆3日發現有人違停在店門前，按喇叭提醒離開，沒想到男子竟直接下車嗆聲，讓店家趕緊拿手機錄影自保。影片中，男子嗆「人在車上，為什麼不能臨停」、「買個早餐，按什麼喇叭」、「紅線為什麼不可以停？我問你嘛」、「叫（警察）啊」、「騎重機很厲害是不是嗎？很厲害嗎」、「我會幫你這間PO上去，什麼爛老闆？老闆是這樣當的喔」，隨後拿出手機拍店家嗆「很會拍我也會啊，幫你上傳抖音啦，我抖音叫XX啦」、「難怪沒生意」。

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事後，該名男子到機車行的Google評論留下1星負評，又因影片被PO網後不滿，於4日到店內要求老闆將影片下架，「大哥，要不要把影片下架，不然我要去提告喔，那個有肖像權，你知道嗎？」並刻意待在店內不離開，「你把我影片公開，我得罪你什麼？你得罪我哪裡你知道嗎？你繼續錄啊，我等下去提告」。

老闆發現男子不願離開，邊錄影邊走出機車行，希望路人可以幫忙報警。此時，男子才跟著走到店外。期間，男子也不斷逼近老闆表示，「好啦，就等警察來啦，我讓你紅好不好，會怕喔？會怕嗎？你會怕嗎？我沒拿東西你會怕嗎？啊不然你要打我嗎？為什麼不能靠近你？你做賊心虛嘛」。

警方表示，男子違反道路交通管理處罰條例規定，在紅線違停，可依55條、56條規定處300元至1200元罰鍰；另外，機車行在人行道上擺放機車或雜物，違反道交條例第82條，可處1200元至2400元罰鍰，並配合環保局以廢棄物清除。