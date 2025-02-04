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公費流感疫苗「一天打掉4萬劑」　自費尚有40萬劑

▲▼疾管署發言人曾淑慧說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署發言人曾淑慧說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

藝人大S染流感併發重症肺炎猝逝，引起國內流感疫苗搶打潮。根據疾管署最新統計，光昨天一天公費流感疫苗接種達到4萬多劑，是2個多月以來的單日新高，而目前剩餘公費疫苗僅16.2萬劑。疾管署也補充，目前掌握各廠牌自費流感疫苗約有40萬劑，民眾有需要可以洽詢醫療院所。

疾管署監測顯示，今年第4周（1月19日至25日）類流感門急診就診竄升至16.2萬人次，創下近10個流感季最高，上周（1月26日至2月1日，春節期間）就診將至9.1萬人次，預期連假結束後將回升1至2周，下下周反轉。依實驗室監測資料顯示，目前社區流感病毒以A型H1N1為主，與本季接種流感疫苗株相符。

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▲▼打流感疫苗與及時服用抗病毒藥可有效降低重症與死已率。（圖／疾管署提供）

▲打流感疫苗與及時服用抗病毒藥可有效降低重症與死亡率。（圖／疾管署提供）

疾管署副署長曾淑慧表示，國內總計採購公費流感疫苗678萬劑，其中屬疾管署採購658萬劑已使用642.5萬劑（使用率97.5%），加上自費疫苗接種至少15萬劑，另有民眾這段期間曾感染流感與各項防疫措施推動，整體算起來群體免疫有至少超過30%，民眾不用過於恐慌，注意手部衛生呼吸道禮節，就可避免重症死亡。

不過大S流感猝逝仍掀起民眾搶打疫苗，疾管署統計光是昨天就接種了近4萬劑公費流感疫苗，創下2個多月來的單日新高。曾淑慧表示，自費市場目前各個疫苗廠約有40萬劑，民眾有需要可以洽詢醫療院所。

至於是否還會加購流感疫苗，曾淑慧說，還要看國內疫情趨勢，現階段評估下下周疫情就會反轉，會持續監測，也呼籲高風險者儘速接種疫苗，有類流感症狀儘早就醫，依照醫囑使用抗病毒藥物。

此外，疾管署統計，公費流感抗病毒藥劑本流感季總使用量為22.3萬盒，上周使用量為2萬人次，目前尚有儲備量278.2萬人份（約占全人口數11.9%），其中35.6萬人份已鋪貨至各衛生局/所、合約醫療院所。

有醫師建議民眾自費購買流感特效藥，也就是克流感抗病毒藥物。曾淑慧表示，克流感等口服抗病毒藥物是處方用藥，是否開立給民眾，需由醫師判斷。而疾管署官網指出，不建議民眾自行準備流感抗病毒藥劑，需經醫師評估後使用，若毫無節制使用抗病毒藥劑，有可能產生抗藥性的病毒株。

▲▼公費流感抗病毒藥劑配置、儲備與使用情形。（圖／疾管署提供）

▲▼公費流感抗病毒藥劑使用對象一覽表。（圖／疾管署提供）

▲▼公費流感抗病毒藥劑使用對象一覽表。（圖／疾管署提供）

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