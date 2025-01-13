目標移除2萬4千隻綠鬣蜥！高雄再開獵人訓練班　報名時間曝光

▲目標移除2萬4千隻綠鬣蜥，高雄再開獵人訓練班。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄舉辦綠鬣蜥獵人訓練反應熱烈，今宣布再開2梯次（1月20日及2月10日），每梯次100個名額，總計招募200名獵人，協助降低綠鬣蜥族群危害。今年度第一梯次訓練將於1月16日上午9時開放線上報名，歡迎有意願的設籍高雄市且年滿18歲之高雄市民報名參加。

綠鬣蜥因會攝食植物幼苗、幼芽而致部分農損，吻肛長超過20公分以上的綠鬣蜥，在野外基本上就沒有天敵，與原生物種競爭而影響生態平衡，其愛挖洞的習性也對堤岸設施的結構安全構成威脅。

高雄去年累計移除6,592隻綠鬣蜥，高市府農業局為擴大移除能量，已於去年底首波訓練100名綠鬣蜥獵人，今年預計再開2梯次，並視需求增開訓練班，目標移除2萬4,000隻綠鬣蜥。

▲▼目標移除2萬4千隻綠鬣蜥！高雄再開獵人訓練班。（圖／記者賴文萱翻攝）

本次綠鬣蜥捕捉訓練班課程包括三部分：台灣目前綠鬣蜥分布現狀與生物特性及生態、綠鬣蜥移除指引說明及相關法規說明、捕捉實務說明及演練。

捕捉實務訓練的部分，邀請台灣觀賞鳥協會黃登科理事長介紹高雄市轄內綠鬣蜥常出沒的熱點及環境場域，並講授捕捉綠鬣蜥的裝備及技巧，並讓學員應用綠鬣蜥移除指引所建議的移除工具，如:長竿加套鎖、蛇夾及網具等易於操作的工具進行現場演練，體驗捕捉綠鬣蜥的技巧與手感。

▲高雄再開獵人訓練班，報名時間曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

高市府農業局表示，參訓學員完成訓練的獵人在執勤前都要簽訂公約，依循「外來入侵種綠鬣蜥移除指引」中所列舉的各項準則並在相關法律規範下，以不戲謔、不獵奇與不汙名化目標物種的心態，並確保執行人員安全優先前提下進行綠鬣蜥移除工作。

公約約定期間為1年，如獵人有抓捕紀錄實績且未有違反公約規定事項，於期滿後得換證延續約定。另外，有鑑於綠鬣蜥捕捉課程報名踴躍，農業局會視需求增開訓練班，相關資訊將同步發布於「高雄市政府農業局官網-最新消息」以及「高通通-高雄Super Go」臉書專頁。