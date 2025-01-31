獨爬大霸尖山失聯　搜3天僅找到背包！山搜專家「見1幕」：是大忌

▲劉崑耀不解為何只拿走手機，沒帶走包包。（圖／翻攝自劉崑耀臉書）



記者施怡妏／綜合報導

5名登山客25日到尖石鄉山區攀爬大霸尖山，53歲葉姓女山友因體力不支而獨自行走，最後透過LINE聯繫隊友後失聯，消防局獲報後展開救援，3天仍無獲。對此，人稱「小五教練」的新板義消山搜分隊長劉崑耀，組了一支搜救隊到現場支援，並在臉書更新最新狀況，「非常不樂觀，重裝人包分離是登山大忌」。

劉崑耀在臉書發文，雖然尋獲了失聯者的背包，並發現了足跡下切溪谷，但目前當地正在下冰霰，搜救情況非常不樂觀，並祈禱能出現奇蹟，「用生命拯救生命，冰雪地搜救」、「迷途者最後傳出手機的截圖，知道偏離但不知道修正回到路徑上」。

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劉崑耀進一步指出，「重裝人包分離是登山大忌，下切溪谷更是難以脫身」，他強調下切到溪谷是迷途者最常犯的錯誤，重裝裝備在登山過程中能夠保命，不解為何迷途者會拋棄裝備，只帶走手機，「登山請慎選隊友，切記重裝不離身；熟練定位導航～強化自保能力！」

新竹縣消防局獲報後，立刻請電信業者調閱基地台資訊，掌握搜救範圍後申請直升機搜救。直升機28日清晨載著4名搜救隊員進入山區，但僅找到葉女的背包、帳篷及乾糧等，未找到人及手機。

由於近日低溫，山上的溫度非常低，為了能在黃金救援時間內找到葉姓女山友，搜救人員以背包為中心擴大搜索，但經過3天出動3架次直升機搜索仍無收穫。