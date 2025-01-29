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失聯移工破9萬人！職場不友善+誘因多　政府須積極補漏

▲移民署專勤隊人力近年逐漸下滑，面對眾多的待查協尋外籍人士基層工作壓力暴增。（圖／記者張君豪翻攝）

▲移民署專勤隊人力近年逐漸下滑，專勤隊基層隊員工作壓力暴增。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

根據移民署2024年到11月底統計資料，台灣失聯外籍移工人數超過9萬人，其中甚至有部分移工是「假工作真潛逃」，設法取得台灣工作簽證後，入境隨即失聯，部分專家認為若放任失聯移工人口繼續成長，將如歐盟曾廣開邊境收納非洲難民所衍生的治安和社會問題；移民署表示，早在2012年就結合勞動部和國安機關推動專案查緝，但失聯移工增加也涉及國內聘僱外籍移工的勞動條件待遇和仲介管理問題，須勞動部、農業部等跨部會擬定配套措施，才能有效管理外籍移工逃逸打黑工等相關問題。

移民署坦承，雖然外勤人力尚有缺口，根據該署統計資料，近五年查獲、遣返失聯移工人數卻逐年增長，從2020年查獲17669人、到2023年全年查獲27048人，2024年統計到11月底也達20392人，4年間查獲失聯移工數量增加1萬人以上。

▲移民署專勤隊人力近年逐漸下滑，面對眾多的待查協尋外籍人士基層工作壓力暴增。（圖／記者張君豪翻攝）

遣返人數也從2020年的4383人增加到2023年的11845人，2024年統計到11月底也已經遣返11690人，移民署秀出數據強調專勤隊員在查察逃逸失聯移工的努力和決心。移民署說，台灣外籍移工數逐年上升，移工管理問題與治安事件很容易引發社會關注。

移民署表示：專勤隊及外國人收容所人力合計僅800餘人，扣除收容所值班管理人員後，外勤人數僅有534人，人力實在不足，移民署目前將正職人力投入查察業務，持續推動組改業務簡化，運用保全、行政人員等協助辦理其他業務。署方允諾會持續爭取專勤隊、收容所補足人力，以因應外來人口治安維護工作。

事實上，台灣傳產、農漁牧業及高勞力產業的人力缺口仍在，加上少子化效應及資方薪資考量，引進移工補足相關產業勞動力乃必要措施，但低薪的外籍移工來台發現涉入黃賭毒甚至打工當詐團車手，收入都比原聘僱單位好太多，要遏阻台來工作外籍移工「棄職逃逸」，施政者勢必提供更多誘因。

▲移民署專勤隊人力近年逐漸下滑，面對眾多的待查協尋外籍人士基層工作壓力暴增。（圖／記者張君豪翻攝）

也因此政府內部修法意見，考慮推動優質移工將可取的居留證的「移工變移民」政策，允諾符合特定規範的外籍移工取得長期居留，不但可增加外籍移工守法誘因，也可彌補人力密集產業的勞動市場需求，但目前尚無定論。

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