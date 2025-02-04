刮刮樂中1萬開心獨享！男友怨「沒分紅」　網2派論戰：好歹請吃飯

▲每到過年不少人都會買刮刮樂試手氣。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

刮刮樂中獎該分給另一半嗎？一名女網友在網路上發文表示，自己跟男友一起去刮刮樂，她選的號碼幸運中了1萬元，當下直接把現金放進包包，男友事後對此感到很失望，原PO因此發文詢問網友「我應該要分他的嗎？」大部分人認為，多少也該意思一下，請吃飯也可以。

一名女網友近日在Dcard以「刮刮樂中獎該分男友嗎」為題發文，表示過年和男友一起去刮刮樂，她選了一張1000元結果中了1萬元，「當下覺得我花我的錢買的，中了就是我的，所以換完錢就收到錢包裡。」事後，男友對此感到失望，坦言原PO中獎卻沒有想要分他一點，如果是他有中獎一定會分，令原PO聽了有些愧疚，後來拿一半獎金給男友，他又說不用了。

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原PO對於自己的決定感到困惑，因此上網發文詢問網友，「真的是我太小氣嗎，我應該要分他的嗎？」

對此，一部分網友認為應該分一點給男友，或是請吃飯意思一下，「我的話應該會給他一點安慰，不過真的沒有一定要給你別想太多」、「是不用分到一半這麼多，但妳好歹也安慰一下請吃飯，包個2000紅包吧」、「多少也意思一下吧，我跟朋友們一起刮有中的那人也是大方請客吃飯，不是說要對分那樣，一個感覺問題」、「一定會失望的，連朋友中了都會請吃飯，妳根本超小氣加不愛他。」

另外，也有部分網友持相反意見，覺得男友說的話是在「情勒」，「給是情分，不給也正常，畢竟你們只是情侶關係」、「雖然能理解他的心情，但還跟妳說對好滿失望，有點情勒」、「頂多請一頓飯就好，愛情勒欸」、「沒有對錯，就頻率不同。和AA一樣有人覺得很小氣有人覺得很正常」、「只是交往關係而已，沒有義務要分給他一半，因為他沒有一起出錢買同一張，感覺他就是硬要情緒勒索。」

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