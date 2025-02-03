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桃園市立美術館　2025新春氣息年度展覽重點發表

▲桃園市立美術館2025新春氣息年度展覽重點發表

▲橫山書法藝術館展出「當下．朱振南書藝展」。（圖／桃園市立美術館提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025新的一年，桃園市立美術館儲備已久的藝術能量，蓄勢待發，推出4檔國際專題展及4檔以上深掘桃園地方紋理的館內策劃展。3月初春由「桃源國際藝術獎」揭幕，由來自澳洲昆士蘭美術館與現代藝術館、舊金山亞洲藝術博物館及本地策展人擔任評審委員，決選11位來自各國的藝術家，選出每年受國際矚目的首獎。

橫山書法藝術館於3月22日迄5月12日，則展出「當下．朱振南書藝展」，將由當代書藝家朱振南精選其代表性書法作品60餘件，將呈現創作者在當代生活中新的藝術及審美感知，縱深的文化探尋，展現了傳統與當代的交融。

▲桃園市立美術館2025新春氣息年度展覽重點發表

▲「2025桃源國際藝術獎」複審評審團陣容。（圖／桃園市立美術館提供）

4月兒童節春季檔期，桃園市兒童美術館將展出由策展徵件獲選者「InTW舞影工作室」與參展團隊「思樂樂劇場」、「部落文化藝術團」、「陪你長大工作室」共同策劃的「故事從『不見的秋天』開始」展，以及由兒美館策劃展出的「桃源文化繪本走讀散策」，前者以大型劇場打造開放式孩童展演空間，後者則以桃園文化生活出發，將在地讀本透過展覽延伸為一場春日小旅行。

桃園市兒童美術館則於暑期，推出國際兒童藝術展；橫山書法藝術館預計於秋季推出「自由自在—臺灣當代女性書藝展」，年末橫山書法藝術館壓軸推出邁入第二屆的「2025橫山書藝雙年展」。桃園市立美術館3日表示，2025年重點展覽四時皆美、四時強檔，將以館群聯動策略，拓展美術館多元藝術專題展覽潛能，建立兼顧在地與國際、歷史與未來之桃園美術館總體視野，歡迎值大家前來桃園藝遊。

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