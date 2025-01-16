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桃園市立美術館興建工程延宕　立委萬美玲爭取經費促早日啟用

▲桃園市立美術館興建工程延宕，立委萬美玲爭取經費促早日啟用

▲桃園市立美術館興建工程延宕。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

立法院教育及文化委員會召集委員萬美玲，邀集文化部長李遠16日到施工中的桃園市立美術館會勘，針對前市府減項發包造成工程延宕，甚至可能無法取得使用執照等問題，須追加工程經費20.6億元，方可順利完成興建投入使用，爭取文化部按過去中央補助比例35% 7.2億元，獲部長李遠允諾全力支持，並積極向行政院爭取。

▲桃園市立美術館興建工程延宕，立委萬美玲爭取經費促早日啟用

▲立委萬美玲(右一)邀集文化部長李遠等相關人員，到施工中的桃園市立美術館會勘。（圖／市府提供）

立委萬美玲指出，位於桃園青埔的桃園市立美術館，是全國唯一中央文化部與地方合作的美術館興建計劃，經過實地走訪發現，現階段桃園市立美術館工程，前市府疫情期間因原物料上漲等因素減項發包，但不只是內部裝潢或景觀工程等，就連消防、機電、空調、排水等嚴重影響使用執照申請的項目，以及地板、空橋、屋頂、景觀、交通設施、照明設備、內裝家俱、指標系統、智慧建築等項目都在減項發包中，這將導致桃園市美術館不但無法順利取得使用執照，恐淪為空有美麗外表全台最大「蚊子館」！

為此，萬美玲除了數度在教育文化委員會質詢之外，今天特別安排此次考察，爭取中央與地方通力合作攜手解決，因工建經費上漲增加的20.6億經費，爭取文化部照原補助比例的35%分擔7.2億元。

萬美玲強調，桃園市立美術館的興建工程對提升地方文化發展至關重要，加上桃園市政府已經向經濟部爭取到2026臺灣設計展的舉辦，作為國門之都的桃園，有這一座本身設計就是藝術品的國際級美術館，搭配設計展，將帶動在地文化、藝術紮根與發展並讓國際看見，她感謝李遠部長的全力支持，中央與地方合作，各項程序併進，力求早日完成美術館的建設。

魯明哲立委也特別提到桃園美術館坐落兩個大公園上面，總面積大約10公頃，旁邊又有機捷A19站，腹地大交通便捷，是非常理想的文化園區。文化部李遠部長表示，他心目中完整的文化園區，即是像市立美術館、兒美館及橫山書法藝術館等3大文化藝術據點所組成，以點線面的形式串聯構成。桃園市立美術館是唯一中央與地方共同興建的美術館館舍，文化部將會全力協助桃市府獲得行政院的支持，早日將這座匯聚藝文量能的殿堂帶給大家。

包括立委萬美玲、魯明哲、王義川、立法院教育及文化委員會主秘陳錫欽、文化部長李遠、文化部藝術發展司長周雅菁、市府文化局長邱正生、工務局長汪在宙、新工處副處長許維庭、中壢區長李日強、桃園市立美術館代理館長張至敏等均一同出席。

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