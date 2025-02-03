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大S去世…日本流感衝熱搜！　專家籲：緊抓自救「黃金48小時」

▲大S,徐熙媛（圖／記者徐文彬攝）

▲大S因流感併發肺炎離世。（圖／記者徐文彬攝）

記者廖翊慈／綜合報導

女星大S（徐熙媛）3日驚傳因流感併發肺炎離世，享年48歲。該消息一出令外界相當震驚與不捨，相關話題衝爆微博總熱搜榜第1名，「日本流感」也隨之佔據相關熱搜，重醫附一院呼吸與重症醫學科副主任醫師王曉慧提醒，應緊抓自救的「黃金48小時」。

據《上游新聞》報導，王曉慧指出，流感發病的48小時，被稱為自救的「黃金48小時」，在發病48小時內用藥，可以在早期清除病毒，減少重症機率，降低死亡風險，抗病毒藥品的說明書上，也會提示「在流感症狀開始的48小時內使用」。

王曉慧表示，超過了48小時，抗病毒治療仍然有用，它可以控制病毒複製、減少發炎反應、縮短住院時間、減少家庭接觸人員被感染的風險，但必須遵醫囑用藥，「尤其是重症流感的高風險族群，如老人、兒童、有慢性呼吸和心血管等潛在疾病，以及免疫功能低下的人、孕婦、產婦等，需要在醫師指導下，進行抗病毒治療。」

王曉慧提醒，接種流感疫苗，仍是目前預防流感最有效的方法，「流感疫苗接種後，通常要2～4週才能產生有保護等級的抗體，因此，一般建議在冬季流感流行以前，進行疫苗接種，大多都是在9～10月份，當然，過了這個時間也可以接種。」

▲▼流感疫苗施打，。（圖／ETtoday資料照）

▲王醫師指出，接種流感疫苗，仍是目前預防流感最有效的方法。（圖／ETtoday資料照）

王曉慧強調，保護性的抗體在6～8個月後開始下降，1年後顯著降低，另外，流感病毒在持續變異，每年流行的株類型往往都不一樣，不同株之間的抗體沒有交叉保護，或是交叉保護的作用很弱，「因此，流感疫苗建議每年都接種。」

感染科主治醫師李佳俊表示，若無潛在疾病，通常在發病3～5天時，發燒、全身酸痛等症狀會逐漸緩解；若精神狀況尚可、無嚴重頭痛和全身酸痛等，建議居家觀察，多飲水，均衡飲食，保證充足睡眠，「如果要自服抗病毒藥物及對症藥物，最好在醫師指導下服用。」

李佳俊強調，若出現高燒（39°C持續超過48小時）、意識障礙、呼吸困難、胸痛、嚴重咳嗽、嚴重嘔吐、腹瀉或持續的體力不支等症狀，建議及時就醫，「老年人、孕婦、兒童及免疫力低下者，尤其有潛在疾病的老年族群，更容易出現併發症，且出現不適應儘早醫。」

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