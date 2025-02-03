搶流感疫苗打爆診所電話！民眾喊：高端也行　接種人數多一倍

記者許敏溶／台北報導

「大S」徐熙媛因流感併發重症肺炎離世震驚各界，引發民眾擔憂。有醫師指出，今（3日）診所電話被打爆，都是詢問是否有流感疫苗可施打。而過去不受民眾青睞高端流感疫苗，民眾也願意施打，甚至施打人數是過去一倍，也有診所表示，得知沒有公費疫苗後，不少民眾轉而願意自費施打，但仍然得先預約排隊，因為診所沒預料到會有這一波施打潮。

▲大S因流感併發重症肺炎離世，今天掀起民眾施打流感疫苗風潮。（圖／記者李毓康攝）

大S因流感併發重症肺炎離世消息一出，引發尚未施打流感疫苗民眾擔憂，不少診所電話也被打爆。兒童感染科醫師顏俊宇就在「雙寶爸的小宇宙」粉專發文，指診所內接獲一堆民眾詢問電話，還有人透過訊息來問是否足夠讓一家三口都施打。

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《ETtoday新聞雲》也致電詢問多家有施打公費流感疫苗診所。位於政大附近的北市立聯合醫院附設政大門診部表示，門診配送的是高端流感疫苗，過去可能有一些刻板印象，所以平常一天來施打疫苗的大約20到30人，今天在大S新聞出現後，不僅詢問電話變多，而且今天已經有60到70位施打疫苗，目前公費疫苗剩下10幾支，明天不確定會不會有配發。

位於北市松山區的安兒康小兒專科診所表示，公費流感疫苗在過年前就打完，今天的確很多民眾來電詢問，預計周三（5日）會有自費流感疫苗進貨，但因為沒有預期會有這波施打潮，進貨的數量少，民眾要先預約，且不保證可以打得到。

位於北市中山區的大直診所則表示，公費流感疫苗要去衛生所領取，都是被動等衛生所通知，今天大S的新聞播出後，有非常多民眾來電詢問，今天的公費疫苗已經打完，明天不確定還有公費疫苗，但民眾可自費施打流感疫苗。

而根據疾管署統計，去年10/1至今年1/20，已累計525例流感併發重症，107例死亡，目前流感疫苗剩餘量約20萬劑左右。