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大S染流感亡！醫揭「1情況」變重症直接插管：一定全力把你救回來

（圖／翻攝自大S徐熙媛臉書）

▲48歲大S因流感併發肺炎去世。（圖／翻攝自大S徐熙媛臉書）

圖文／CTWANT

藝人大S徐熙媛在春節期間於日本因流感併發肺炎，最終不幸猝逝，享年48歲。消息傳出後，震驚演藝圈。而胸腔內科醫師蘇一峰也發文表示，如果流感併發肺炎，就可能轉成重症。但蘇一峰也提到，這種情況比較常見於老年患者，如果是沒有慢性病、免疫力正常的中年人，重症機率應該只有1%。

蘇一峰醫師在FB發文表示，一般而言，得到流感之後，大多是以發燒肌肉酸痛、呼吸道症狀為主。但如果有併發肺炎的話，就可能轉成重症。

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蘇一峰醫師也提及，近期自己就經手治療2、3個流感重症患者，有的被插管，後面也成功拔管。但會有併發肺炎的重症患者大多是高齡的老人家。蘇一峰醫師也提到，如果是免疫力正常、沒有慢性病的中年人，流感重症機會應該是只有1%。

後續蘇一峰醫師再度發文，表示台灣醫療真的比較方便，面臨到流感重症的患者，台灣醫師就先幫患者插管，如果插管還不行，就是直接上葉克膜「一定全力把你救回來」。

相較之下，國外醫療比較不方便，旅遊太累也可能免疫力下降。部分民眾如果在海外生病，第一反應就是忍耐一下，會等到很不舒服才去就醫，而這時候就有更高機會變成重症。蘇一峰醫師也在文末呼籲民眾，表示今年台灣的流感比較嚴重，去打疫苗比較安全。

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