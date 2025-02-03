死前還找人3P　陳修將虐殺小女友逃了

▲執夢國際公司執行長陳風廷原是低收入戶，卻營造自己是富二代，吸金20億元後潛逃。（圖／資料照／CTWANT提供）

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在逃犯嫌是我國治安史上之痛，更是全體警察的眼中釘、肉中刺，希望能將其早日逮捕，本刊則盤點至今仍在逃的10大通緝犯，包括吸金27億元的假少東陳風廷，以及虐殺小女友後棄保潛逃的陳修將，警方也呼籲民眾提供線索，讓這些犯嫌盡早接受法律制裁。

▲陳風廷曾誆稱自己擁有價值上億元的超跑義大利神獸Mazzanti Evantra，後備揭穿是假富二代。（圖／翻攝Marchetti Sportiva臉書專頁）

八、「假超跑少東」陳風廷

執夢國際公司執行長陳風廷，原是彰化縣府列冊的低收入戶，卻在2016年間開始營造自己富二代形象，利用父親的小藝品店，推出以骨董為標的的投資案，並保證月息3%到5%。

為了取信於民眾，陳風廷稱自己擁有12台超跑，2018年還高調宣傳，稱自己訂製全台第一輛「義大利神獸」Mazzanti 771，還訂購了5000盒藍寶堅尼酒杯禮盒，合計4500萬元，但車商只收到1200萬元就被「已讀不回」。

而陳風廷以富二代之姿設立空頭的府京建設公司、執夢國際公司持續吸金，先後共獲得27億元不法之財，他自知即將東窗事發，在2019年3月潛逃至中國大陸，其父在2019年被起訴，陳風廷則遭通緝中。

▲豐盛環遊公司詐騙首腦劉光才在台吸金19億元，目前最可能潛逃泰國，調查局祭出懸賞金，並循司法互助透過泰方追緝中。（圖／翻攝調查局外逃通緝罰查詢系統）

九、「假幣商吸19億」劉光才

豐盛環遊公司詐騙首腦劉光才，在台發行多檔基金，假冒澳洲外匯經紀商ACDEX名義，推出「雙倉對沖外匯息差交易」投資商品，並於2020年間在東方文華酒店舉辦「亞太區營運總部成立暨國際基金戰略合作發佈會」，且主打保證獲利，平均年報酬率14％。

數百名投資人信以為真，紛紛投錢，從2020年1月到2023年12月，該集團先後吸金19億元，劉光才自覺被盯上，於2024年1月潛逃出境，調查局發現他與吳姓共犯逃往泰國，同年8月將2人列為「外逃通緝要犯」名單，檢舉獎金各為35萬元至50萬元，並循司法互助透過泰方追緝中。

▲知名遺體修復團隊「76行者」總召陳修將，2021年10月打死婚外情胡姓女友遭判刑，但他拒絕入監而逃逸，至今仍未落網。（圖／資料照／CTWANT提供）

十、「虐殺小女友」陳修將

知名遺體修復團隊「76行者」總召陳修將，在已婚情況下出軌胡姓女子，卻懷疑胡女出軌，2021年10月將胡女帶到汽車旅館入住，期間多次對她暴打虐待，甚至施用毒品，並找來黃姓男子一同發生關係。

同年10月14日，胡女在房間內因拒絕給陳修將看手機內容，陳再次暴怒，朝胡女拳打腳踢，甚至朝其頭部重擊，胡女被打到遍體鱗傷、滿是瘀青，陳修將直到15日凌晨才發現胡女失去意識，連忙將她送醫，被害人則在急救後宣告不治。

全案經上訴到最高法院，陳修將被判處10年10月定讞，但他2024年5月31日應到監執行時卻未出現，彰化地檢署認定其棄保潛逃，並發布效期40年的通緝，至今則未落網。

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