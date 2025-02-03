搶先爆「大S死訊」被轟造謠　粉專再發文：台灣人都要跟我道歉　

▲粉專發文。（圖／翻攝自Facebook／日本旅人 旅遊 購物美食情報）

記者曾筠淇／綜合報導

臉書粉專「日本旅人 旅遊 購物美食情報」2日突發文寫下「台灣有位大明星過世」，並透露相關資訊。諸多線索讓網友瘋猜是藝人大S，但也有人怒批別造謠。該粉專稍早則再度發文表示，他免費爆料卻被罵，台灣人都要跟他道歉。

臉書粉專「日本旅人 旅遊 購物美食情報」昨日發文表示，「台灣有位大明星過世，稍後會有官方公布。48歲，日本流感疾病。」粉專也在留言處透露相關資訊，包含已婚女士，有小孩、老公是外國人、《流星花園》年代，諸多線索讓網友猜測是大S。

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只是當時也有不少網友直呼「造謠」、「造謠最會」。粉專則馬上回應「你準備幾日後跟我道歉，記得回來」。

今（3）日上午9時38分，該粉專再度發文，「過幾日全台灣人都要跟我道歉，爆料免費還罵我？」不過目前該粉專已經限制留言。

稍早大S家屬發文證實，「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever」。