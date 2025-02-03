大S猝逝「前婆婆張蘭發文」　陸網一看罵翻：你心真壞

▲張蘭發文。（圖／翻攝自微博／張蘭俏江南創始人）

記者曾筠淇／綜合報導

網路2日瘋傳有台灣女星在日本因流感猝逝，線索紛紛指向大S，小S稍早發聲明悲痛證實，大S於春節期間赴日本旅遊，因染上流感併發肺炎，不幸過世，享年48歲。稍早，大S的前婆婆在微博上發文，結果大批網友都在底下罵爆「您在幹嘛？不會是在蹭熱度吧」、「你心真壞」。

臉書粉專「日本旅人 旅遊 購物美食情報」昨日發文表示，「台灣有位大明星過世，稍後會有官方公布。48歲，日本流感疾病。」粉專也在留言處透露相關資訊，包含已婚女士，有小孩、老公是外國人、《流星花園》年代，諸多線索讓網友猜測是大S。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大S家屬後來發文證實，「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever」。

大S與汪小菲有過一段婚姻，汪小菲的媽媽、大S的前婆婆張蘭稍早在微博上發文，「不要羨慕任何人，勇敢地做自己，讓自己的光芒照亮前行的道路。」也寫下「新時代女性」、「女性獨立」、「女性力量」等標籤。

雖然張蘭文中並未提到大S，但這個發文時間點，就讓大票網友覺得她在蹭，因此忍不住留言直呼，「大姐你沒事吧」、「大S走了，你在發個什麼」、「積點德吧」、「不敢相信世間還有這樣的人」、「有病吧你，天天蹭」。