冷到沒完沒了！　下波恐又寒流

▲吳德榮說，最新歐洲模式周二8時850百帕氣溫及風場圖（上圖右）顯示，強冷空氣南下，零度（紅）線觸及北部陸地；最新歐洲模式周日晚間8時850百帕氣溫及風場圖（上圖右）顯示，冷空氣較前波略強。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」）



記者陳俊宏／台北報導

冷到沒完沒了！今年入冬已有一波寒流，下波恐又寒流。氣象專家吳德榮表示，周五下半天另一波強冷空氣開始南下，周六至下周一晨強冷空氣籠罩，其強度已調得比前波略強，但能否達寒流標準？需持續觀察。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF)模擬顯示，今日強冷空氣南下，北部、東半部及部分山區有局部短暫雨，氣溫遽降，北台越晚越濕冷，今晚北台平地最低氣溫已降至9度左右，中南部氣溫亦降、早晚偏冷；今晚至周二晨，2000公尺以上（太平山、合歡山⋯)高山有飄雪機率。



吳德榮說，周二、周三濕冷轉乾冷，部分山區及東半部仍有局部短暫雨的機率，平地最低氣溫雖可降至8度左右，但仍以達強烈大陸冷氣團（10度<台北測站≦12度）的機率為最高；周三3000公尺以上（合歡山⋯）高山有零星飄雪機率。

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吳德榮表示，最新各國模式模擬調整漸趨一致，周四、周五氣溫逐日漸升，明顯回暖；周五下半天另一波強冷空氣開始南下，周六至下周一晨強冷空氣籠罩，其強度已調得比前波略強，但能否達寒流標準（台北測站≦10度）？模式會再調整，需持續觀察。