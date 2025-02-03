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快訊／10級強風要來了「3縣市大雨」　越晚越冷探8℃

（圖／氣象署）

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

10級強風要來了，北北基大雨特報！氣象專家林得恩提醒，今天晚間至周二清晨最冷，預估苗栗以北及宜蘭低溫8至11度。

中央氣象署今晨發布「大雨特報」，東北風影響，今日基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率。

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▼林得恩提醒今晚至周二晨最冷。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

氣象署也發布「陸上強風特報」，東北風增強，今日上午起桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖將有9至10級強陣風，基隆北海岸、花蓮沿海空曠地區及金門亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；今晨至上午間桃園至台南沿海空曠地區及恆春半島、澎湖、馬祖易有8至9級強陣風。

氣象署說，今日強烈大陸冷氣團南下加上華南雲雨區東移，各地氣溫下降，北部及宜蘭整天濕冷，降雨範圍廣且機率高，花東及中南部山區也有局部短暫雨，其他地區雲量偏多，也有機會出現零星降雨。

氣象署表示，北台灣氣溫呈現一路下降的趨勢，清晨仍有16度，到了晚上會降到10至12度；其他地區也會逐漸轉冷，白天高溫約17到22度，晚上氣溫會降到13至15度。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，強烈大陸冷氣團發威，影響時間將再拉長，預估要等到周四白天，冷氣團才會開始減弱並遠離，氣溫也跟著緩慢回升。

林得恩指出，根據今晨最新數值模式模擬結果顯示，今晚至周二晨將會是最冷時段，評估最低溫苗栗以北及宜蘭8至11度，台中以南及花東澎10至14度，金馬6至10度。

氣象署預報，周二、周三強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，周二水氣減少，花東及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，清晨至上午北部及東北部仍有零星短暫雨；周三迎風面水氣稍增，桃園以北、東半部及新竹以南山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

氣象署說，周四強烈冷氣團逐漸減弱，桃園以北、東半部及新竹以南山區有局部短暫雨，其他地區為多雲；周六、周日冷氣團南下及影響，各地氣溫下降，周六華南雲雨區東移，北部及東半部有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨；周日水氣減少，基隆北海岸及東半部有局部短暫雨，大台北地區亦有零星短暫雨。

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