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開工日變天「2地甩冷雨彈」　強冷氣團襲3天！跳水式降溫剩8度

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,撐傘,雨傘,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲強烈冷氣團明天南下，加上華南雲雨東移，北部、東北部濕冷。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

強烈冷氣團明天(3日)南下，加上華南雲雨區東移，北部、東北部濕冷，氣溫一路崩跌，周三清晨將是最冷時刻，中部以北、東北部低溫降至8度，周四強烈冷氣團才會減弱，不過周六又有另一波冷氣團南下，明天到周四部分高山有機會降雪。

中央氣象署預報員張承傳表示，明天強烈大陸冷氣團南下，再加上華南雲雨區東移，明天北部、東北部轉為濕冷的天氣型態，其他地區明天也會逐漸轉冷。

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降雨趨勢方面，張承傳分析，明天北部、東北部自一大早就會有降雨機會，且下雨範圍較廣，雨勢也比較明顯，降雨機率偏高，特別是在基隆北海岸、大台北山區，明天下雨時間比較長，有局部較大雨勢，其他地區像東部、東南部跟中南部山區也都有局部短暫降雨，中南部平地也會有零星雨勢，整體來說，明天各地降雨機率明顯且較高。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

張承傳指出，周二清晨前北部、東北部還有零星降雨，不過白天後水氣稍微減少，周二白天後剩東部、東南部還有中南部山區有局部短暫雨，其他地區多雲；不過到了周三、周四、周五，台灣附近水氣又會再度增多，這三天桃園以北、東半部、中南部山區又會有局部短暫降雨，其他地區多雲。

周六華南雲雨區再度東移，張承傳說明，周六降雨再度增多，包括北部、東半部、中南部山區又會出現局部短暫降雨，預計周日水氣稍微減少，剩下大台北、東半部還有些局部降雨。

溫度方面，張承傳分析，明天開始，北部、東北部氣溫一路下降，明天清晨氣溫大約16度左右，到了明天晚上，北台灣氣溫就會降到10到12度，中南部跟花東白天高溫稍微上升，不過跟今天相比也有明顯下降，中南部、花東明天白天高溫約17到22度，晚上低溫則會降到13到15度。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

張承傳表示，這波強烈大陸冷氣團明天開始南下後，持續影響到周二、周三這兩天，尤其周三清晨，預計是未來一周溫度最低的時刻，中部以北、東北部低溫會降到8到10度左右，其他地區大概降到12到13度；周二白天北部、東部氣溫仍偏低，高溫約15度上下，中南部18度左右，周二各地天氣整天偏冷，預計到了周四強烈大陸冷氣團才會逐漸減弱，周五溫度回升幅度較多，白天各地高溫有機會回升到20度以上。

不過周六又會有另外一波大陸冷氣團南下，張承傳表示，到時候天氣上會再度轉冷，不過後面這波冷空氣強度仍有變數，要留意後面大陸冷氣團是不是會再更強。

至於降雪機率，張承傳指出，近期高山氣溫偏低，要留意結冰、路面溼滑，未來幾天山區都有降雪機會，明後兩天北台灣2500公尺以上高山可能有局部降雪，至於中部則是3000公尺以上高山，另明後兩天北部和東北部2000公尺以上高山也有零星下雪機會；周三、周四這兩天降雪機率稍微降低，剩3000公尺以上高山還有零星降雪。

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