誰是柯文哲接班人？黃國昌對決蔡壁如　2／8政見會「開放線上提問」

▲蔡壁如、黃國昌。（圖／資料照）

記者袁茵／台北報導

柯文哲於1月1日元旦正式請辭民眾黨主席後，推薦由立院黨團總召黃國昌接下代理黨主席，並喊話儘速改選黨主席；而民眾黨主席補選將於2月15日登場，由黃國昌對上前立委蔡壁如，成民眾黨創黨以來，首次非同額競選，預計在2月8日、2月14日舉辦2場政見發表會，確定沒有辯論環節，但開放黨員線上提問。

過往都是柯文哲一人同額競選，2019年於創黨成立大會中推舉柯文哲擔任黨主席，任期於2022年底屆滿前，由柯文哲1人挑戰連任，以3780票當選。但柯文哲2024年8月陷入政治獻金風暴，因此暫時請假3個月，結果又捲入京華城案遭羈押禁見，民眾黨只能成立緊急應變小組，由黃國昌、中央委員林富男和中評委主委李偉華擔任共同召集人。

由於柯文哲只請假3個月，使民眾黨中央委員一度於2024年11月幫柯文哲「延長假單」到2025年2月28日；但12月卻傳出柯文哲想寄「辭職信」，柯更在羈押庭中直接表態，想請辭黨主席，希望由黃國昌「幫忙」。成功交保的柯文哲，也於1月1日召開臨時擴大中央委員會，並在會議中宣布請辭黨主席，全體中央委員也通過由黃國昌擔任代理黨主席。

由於柯文哲在辭職後的直播中表態，希望儘速辦理黨主席補選，因此民眾黨也成立黨主席補選的選舉決策委員會，由林富男擔任主委，拍板2月15日進行黨主席補選。

▲民眾黨於2025年1月1日召開擴大中央委員會議，柯文哲於會中請辭黨主席。（圖／民眾黨提供）

根據民眾黨的公告，黨主席補選時間訂於2月15日上午9時至下午4時止，以網路投票方式進行；而線上報名期間為1月14日上午9時開始至1月17日晚上6時截止，1月22日至24日進行候選人線上連署，2月4日公開抽籤、2月6日公告選舉公報列出名單及政見，2月8日和2月14日舉辦2場政見發表會，待15日選舉後，19日正式公告名單。

黃國昌於14日登記首日在臉書宣布參選，並表示要做3件事情，包括延續柯文哲「開放包容」精神，透過2026地方選舉，為台灣發掘更多適合共同引領社會踏實進步的領導者、堅守台灣民眾黨創黨以來由下而上凝聚共識的草根精神，以及接起柯文哲開始的火種，持續不懈地構築台灣未來發展的藍圖，通過誠實的思辨、負責任的態度與理性、務實、科學的方法，團結更多台灣人民加入改革行列。

儘管蔡壁如早已透露不排除選黨主席，但由於柯文哲已直接點名希望黃國昌「幫忙」，加上前陣子蔡深陷「翻供說」引發支持者不滿，就在外界預估她不會參選之際，蔡壁如壓線在最後一天1月17日傍晚登記，且當天僅在臉書上發表「春節賜福」文章，態度相當低調，直至1月19日當選中央委員後，才在臉書上發出給黨員的信，表示「讓我們攜手團結，整軍再出發」。

不過，民眾黨秘書長周榆修在1月18日透露，原要舉辦的2場政見會，不排除採取辯論形式，引發外界熱議。而蔡壁如19日受訪時則稱，「我想我們就按照公告來，如果要變更議程或是變更內容，我想還是要大家坐下來談吧！」暗示希望保持政見發表會，不要改成辯論。

而林富男也於1月22日受訪時說明，沒有採辯論的形式，公告是寫政見發表會，因此仍然是政見發表會，但為了使內容能更加豐富，然後能回答黨員問題，所以會設計「提問環節」，由黨員在線上提問題，沒有交叉辯論。