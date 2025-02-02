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社會 社會焦點 保障人權

逼裸身跳操再打手槍　3煞討債囚禁凌虐暴行曝

▲▼示意圖,性侵,社會,害怕,逃避,囚犯,罪犯,犯人,蕭條,鬱悶,沮喪,挫折,男人,可悲,頹廢。（圖／123RF）

▲陳姓男子等人想出怪招討債，囚禁被害人還逼跳健康操、打手槍等。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

台北市陳姓男子與同夥受託討債，將2名債務人囚禁在新北市泰山區某汽車旅館內，把2人衣物脫光後加以毆打，還逼跳健康操、打手槍（手淫），2人凌虐過程都被錄下，還被迫簽本票否則砍斷手臂。最高法院審理後，依照「攜帶凶器強制猥褻」等罪，將陳男等3人判刑4年6月到8月不等刑期定讞。

判決指出，綽號「小刀」的陳男，與綽號「馬克」的周男、綽號「小王子」的胡男為友人。陳男2021年3月間，答應朋友委託，要向2名疑似詐騙集團黑吃黑的男子，催討42萬元的債務。陳男等3人，就在當月間某日下午4點多，於西門町附近擄走其中一人，囚禁在新北市泰山區某汽車旅館內，並脅迫被害人打電話聯絡另一人前來處理債務。

2名被害人齊聚在汽車旅館內時，一夥人脫下2人衣物，以球棒、雨傘、藤條等物品毆打裸身的2人。過程中，還逼迫2人裸身跳健康操，甚至逼迫2人打手槍，並以手機錄下凌虐過程。

最後眾人逼迫2人簽下50萬元本票，要求2人向父母或朋友取款或借貸，以償還積欠的款項，否則就要砍下2人的手臂，胡男還拿出彈簧刀在2人胸前比劃。2人遭凌虐一整晚，警方接獲家屬報案前往救出2人，並逮捕陳男等3人與數名未成年少年。全案依照「加重強制猥褻」、「妨害自由」、「傷害」等罪嫌提起公訴。

法院審理後，認定陳男、周男2人犯下「共同攜帶凶器強制猥褻罪」，胡男則犯下「私行拘禁罪」，一審法院將陳男判刑4年4月、周男判刑4年6月、胡男判刑1年。上訴二審後，仍維持相同罪名但刑度略減，周男仍遭判刑4年6月、陳男改判刑4年，胡男也改判刑8月。全案再上訴，最高法院日前駁回上訴定讞。

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