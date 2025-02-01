　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中樂成宮四季籤出爐！國運「中間偏下」　逢AI浪潮工業上上籤

▲台中樂成宮四季籤出爐！國運「中間偏下」 工業上上籤。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中樂成宮四季籤出爐，國運「中間偏下」，工業部分則是上上籤。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

以旱溪媽祖聞名、已有273年歷史的台中樂成宮，今天由董事長何敏誠率領董監事向媽祖焚香祈福後擲筶選籤，抽出乙巳年「國運籤」（四季籤），解析士、農、工、商、早冬、晚冬、人口和六畜運勢。何敏誠表示，整體運勢而言，國運中偏下，但不是中下籤，籤詩也意味著朝野要各退一步，減少衝突，且要留意國際局勢發展(川普當選總統)，未雨綢繆，才能降低國家及社會衝擊。

▲台中樂成宮四季籤出爐！國運「中間偏下」 工業上上籤。（圖／記者游瓊華翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲何敏誠說，樂成宮的國運籤向來精準，今年國運中間偏下，也呼籲朝野要各退一步，以保和諧。（圖／記者游瓊華翻攝）

何敏誠說，樂成宮的國運籤向來精準，以去年為例，各宮廟都說中上籤，唯獨樂成宮抽出上上籤，結果去年股票漲一倍、民生方面，水庫也都滿，整個社會成現生機蓬勃，印證籤詩預言。

今年國運(士)籤是第30首戊戌籤，詩文「漸漸看此月中和，過後須防未得高，改變顏色前途去，凡事必定見重勞」，籤詩故事為「豬哥過柿山」。

廟方解釋，整體而言，今年台灣的國運恐將出現波折，無法順遂如意，為政者必須減少朝野間的衝突，留意國際局勢的發展，洞察機先、未雨綢繆，如此才能得以降低對國家及社會的衝擊。

人口方面，籤詩指出，老百姓雖處國運逆境中，但只要各守本分，當可漸入佳境，平安無事。何敏誠也提到，今年工業籤是上上籤，AI教父黃仁勳掀起的浪潮持續，但仍要按部就班、勿急功近利。

農業方面，時運非處絕佳時機，應保守為宜；稻作部分，上半年收成很不錯，但下半年表平平；至於六畜部分，則是只要有毅力、肯努力，就可獲得不錯收益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／國道塞爆！　14路段「紅通通」
怒嗆川普！加拿大擬「關稅反擊」　總理杜魯道：奉陪到底
要停戰了？　川普：將與普丁採取「重大行動」
2025年新金融詐騙！　2大類型勿上當
北雲餐廳「就醫增至16人」　用餐時間分布這3天

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

比台人還瘋！彩券行員工「1類人超敢刮」　2000元被他們買光

過年「一票人發燒狂咳」醫師也中鏢！苦主慘6天：等待診所開門

國道14路段「紅通通」塞爆　國5北上時速剩13公里

人妻每年扛「16人年夜飯」卻感謝家人！網一看秒懂：想報名

因應春節北返車潮　屏鵝公路360秒長綠號誌...可望疏解車流

過年逛百貨公司「狂遇到熟人」見隔壁桌傻了！網認證：遇到前女友

47％網友誤認「棉花糖」是素的！教育部：5甜食含明膠都是葷食

北雲餐廳疑似食物中毒案「就醫增至16人」　用餐時間分布這3天

台中樂成宮四季籤出爐！國運「中間偏下」　逢AI浪潮工業上上籤

婆婆給結婚金飾「比兩個女兒多」！她一聽原因臉綠：落入圈套

恐怖畫面曝！宜蘭20歲女初二載家人走春　衝撞民宅後座母慘死

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

【又是被女兒嫌棄的一天】媽媽做飯實在太難吃 邊哭還是默默把菜往嘴裡送XD

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

出國前在機場發現老公護照剩8天過期 人妻崩潰結局奇蹟發生

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

【誰敢碰本喵！】好奇嫩嬰玩貓貓的尾巴　牠不爽竟直接一腳踹開XD

宜蘭20歲女初二載家人走春　失控衝撞民宅恐怖畫面曝

【你覺得好就好】4歲小孩分辨「事實與觀點」邏輯超清晰！

比台人還瘋！彩券行員工「1類人超敢刮」　2000元被他們買光

過年「一票人發燒狂咳」醫師也中鏢！苦主慘6天：等待診所開門

國道14路段「紅通通」塞爆　國5北上時速剩13公里

人妻每年扛「16人年夜飯」卻感謝家人！網一看秒懂：想報名

因應春節北返車潮　屏鵝公路360秒長綠號誌...可望疏解車流

過年逛百貨公司「狂遇到熟人」見隔壁桌傻了！網認證：遇到前女友

47％網友誤認「棉花糖」是素的！教育部：5甜食含明膠都是葷食

北雲餐廳疑似食物中毒案「就醫增至16人」　用餐時間分布這3天

台中樂成宮四季籤出爐！國運「中間偏下」　逢AI浪潮工業上上籤

婆婆給結婚金飾「比兩個女兒多」！她一聽原因臉綠：落入圈套

比台人還瘋！彩券行員工「1類人超敢刮」　2000元被他們買光

過年「一票人發燒狂咳」醫師也中鏢！苦主慘6天：等待診所開門

台灣將是重要夥伴！　印度宣布發展本土AI抗衡DeepSeek

國道14路段「紅通通」塞爆　國5北上時速剩13公里

癌婦摘子宮誤傷尿路「劇痛暈倒」　台大醫院連帶判賠20萬

封閉型商圈買方有限　美濃22坪舊透天「佛心價」85萬元

洪小鈴張天霖試片「真吻」…隔18年結婚懷孕！　10對假戲真做戲劇CP

安太座卡重要！蔣萬安跑廟不忘放閃　被婆媽笑虧「再拼一個」

午睡「超過1小時」中風風險增23%！　研究：30分鐘最剛好

春節9天連假放不夠！延長休假超chill行程　住酒店搭高鐵享受假期

【情緒價值給滿】汪化身「仰臥起坐監督員」幫爸爸壓腳+擊掌

生活熱門新聞

國道3路段「紫爆」最慘時速剩12公里　國5北上雪隧回堵5公里

初四迎財神！7大地雷一次看

逢甲夜市鹽酥菇賣麵衣？老闆嗆：吃不起別亂

他北返「史上開最久」！過來人曝白天1時段：不塞車

威力彩衝8.1億！　「5生肖」偏財運爆棚

好市多iPhone 16限時特價！1原因大票勸退

「撿到中1000元刮刮樂」店家說要告！她拿到錢了

「G級美妝網紅」宣布下海！AV達人見照：長不一樣

同一天「開出威力彩、大樂透二獎」　大票人湧入屏東彩券行

他曝NET、UNIQLO一差異　內行揭原因

長輩出國拿護照蓋章　外交部解答了

好市多經典1麵包「難得特價」！大票會員搖頭

蛇年「4生日尾數」受財神眷顧　尾數379留意事故

新港奉天宮國運籤出爐！　董事長曝「中上籤」

更多熱門

相關新聞

星座專家評新年運勢！台灣政治惡鬥更明顯　習近平犯太歲不宜亂做決定

星座專家評新年運勢！台灣政治惡鬥更明顯　習近平犯太歲不宜亂做決定

2025年金蛇年到來，星座專家小孟老師於節目分析世界與台灣新年運勢，他提到，各國領導者都是風向星座，尤其中國的習近平雙子座更是屬蛇，今年犯太歲不能亂做決定，容易判斷錯誤，而台灣總統賴清德天秤座屬豬，今年不會做太重大決定，兩岸關係還是穩定，但狗在今年會對蛇不斷的去做威嚇。另外，可能因為川普一些劇烈的談話，讓台股震盪，政治惡鬥則會更明顯，現在還沒有到最亂的時刻，大罷免只要有人認真推動會成功。

2025年國運先蹲後跳？風水師警告：兩岸升溫

2025年國運先蹲後跳？風水師警告：兩岸升溫

姜太公金蛇年國運籤出爐！示警兩岸戰爭　當詐騙集團遲早有報應

姜太公金蛇年國運籤出爐！示警兩岸戰爭　當詐騙集團遲早有報應

金蛇年國運籤示警　姜太公道場：國際動盪、各政黨要反省

金蛇年國運籤示警　姜太公道場：國際動盪、各政黨要反省

「最靈驗月老」台中樂成宮辦聯誼　400單身男女來了

「最靈驗月老」台中樂成宮辦聯誼　400單身男女來了

關鍵字：

樂成宮四季籤國運

讀者迴響

熱門新聞

孫生認愛G奶女神　女方想婚遭拒淚崩

楊梅車禍家屬「想了解警消作為」引議

72歲泰王愛上34歲侍女！貴妃「入獄回宮」泰國甄嬛傳神展開

清朝覆滅後　14萬皇室後裔「愛新覺羅」家族改為這些姓氏

台中燒肉店員：3移工烤牛五花玩火釀災

找到了！高雄男失蹤5天棄屍屏東滿州

楊梅休息站自撞4死4傷　國道警回應了

護理師走春遇死劫！家屬控後車60加速到110

台灣最冷門汽車品牌是它

正妹大胃王木下佑香宣布引退！

國道3路段「紫爆」最慘時速剩12公里　國5北上雪隧回堵5公里

韓劇根本真媒婆！假戲真做夫妻檔有12對

晚婚但會很幸福三大星座！

56歲單親媽拍AV！15歲兒發現反應超尬

初四迎財神！7大地雷一次看

更多

最夯影音

更多

恐怖畫面曝！宜蘭20歲女初二載家人走春　衝撞民宅後座母慘死

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

【又是被女兒嫌棄的一天】媽媽做飯實在太難吃 邊哭還是默默把菜往嘴裡送XD

美航客機、黑鷹直升機「空中碰撞」　炸成火球雙雙墜河...多人罹難

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面