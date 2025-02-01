台中樂成宮四季籤出爐！國運「中間偏下」　逢AI浪潮工業上上籤

▲台中樂成宮四季籤出爐，國運「中間偏下」，工業部分則是上上籤。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

以旱溪媽祖聞名、已有273年歷史的台中樂成宮，今天由董事長何敏誠率領董監事向媽祖焚香祈福後擲筶選籤，抽出乙巳年「國運籤」（四季籤），解析士、農、工、商、早冬、晚冬、人口和六畜運勢。何敏誠表示，整體運勢而言，國運中偏下，但不是中下籤，籤詩也意味著朝野要各退一步，減少衝突，且要留意國際局勢發展(川普當選總統)，未雨綢繆，才能降低國家及社會衝擊。

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▲何敏誠說，樂成宮的國運籤向來精準，今年國運中間偏下，也呼籲朝野要各退一步，以保和諧。（圖／記者游瓊華翻攝）



何敏誠說，樂成宮的國運籤向來精準，以去年為例，各宮廟都說中上籤，唯獨樂成宮抽出上上籤，結果去年股票漲一倍、民生方面，水庫也都滿，整個社會成現生機蓬勃，印證籤詩預言。

今年國運(士)籤是第30首戊戌籤，詩文「漸漸看此月中和，過後須防未得高，改變顏色前途去，凡事必定見重勞」，籤詩故事為「豬哥過柿山」。

廟方解釋，整體而言，今年台灣的國運恐將出現波折，無法順遂如意，為政者必須減少朝野間的衝突，留意國際局勢的發展，洞察機先、未雨綢繆，如此才能得以降低對國家及社會的衝擊。

人口方面，籤詩指出，老百姓雖處國運逆境中，但只要各守本分，當可漸入佳境，平安無事。何敏誠也提到，今年工業籤是上上籤，AI教父黃仁勳掀起的浪潮持續，但仍要按部就班、勿急功近利。

農業方面，時運非處絕佳時機，應保守為宜；稻作部分，上半年收成很不錯，但下半年表平平；至於六畜部分，則是只要有毅力、肯努力，就可獲得不錯收益。