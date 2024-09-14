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「最靈驗月老」台中樂成宮辦聯誼　400單身男女來了

▲台中樂成宮 。（圖／翻攝臉書／財團法人台中樂成宮旱溪媽祖廟）

▲台中市樂成宮14日舉辦未婚聯誼活動，吸引400名單身男女參加。（圖／翻攝臉書／財團法人台中樂成宮旱溪媽祖廟）

文／中央社

月老生日即將到來，台中市樂成宮今天舉辦未婚聯誼活動，吸引400名單身男女參加，立法院副院長江啟臣與內政部政務次長董建宏都到場，祝福能透過活動找到好姻緣。

農曆8月15日是中秋節，也是月下老人的生日，台中樂成宮供奉的月老星君在網路票選排名全台灣第1名，為慶祝月老生日即將到來，樂成宮上午舉行祝壽典禮及「樂見真愛 成就幸福 月老慶生締佳緣」未婚聯誼活動，由董事長何敏誠主持，江啟臣、董建宏及民進黨立委何欣純、國民黨立委羅廷瑋都到場祝福。

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何敏誠表示，樂成宮已舉辦17次未婚聯誼活動，是全台最盛大的月老活動，今天參加活動的200對單身男女，年齡從26歲到45歲，不只是住在台中市，還有從全台各地趕來參加，祝福大家可以找到有緣者，配對成功並結婚者，樂成宮將致贈5分重金鏟子1支。

江啟臣指出，他的助理曾到樂成宮求姻緣，並成功結婚，大家來參加活動，要放下身段，可能其中就有未來的對象，祝福大家能夠找到好姻緣。 董建宏表示，希望年輕人透過活動找到終身伴侶，在活動中配對成功並結婚者，內政部會致贈黃金鎖鍊的紀念品，大家可以放開心胸，在活動中認識更多好朋友。

目前在桃園上班的30歲陳姓工程師表示，平常工作職場較不容易認識女性友人，這次是父母幫他報名，他期待能透過活動與異性多接觸，找到與自己志趣相投的對象。 樂成宮說明，活動一開放報名，男性200名額5分鐘額滿，女性也在3天後額滿，男女年齡以32歲到37歲占6成以上，不乏高學歷及工作有成者，如工程師、公教人員、經理、銀行行員、醫護人員及公司負責人等。

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