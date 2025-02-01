女大年初一泥醉「失足墜落河床」　警鷹眼認出身分找到她家人

▲吳姓婦人大年初一就喝得酩酊大醉，不慎失足掉落深約3米河床，躺臥無法動彈。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園44歲吳姓婦人大年初一喝得酩酊大醉，不慎失足掉落深約3米河床，躺臥無法動彈，龜山派出所加強轄區巡邏維護治安，獲報陸光路橋有人失足墜落，巡佐黃文憲等3人趕到現場，發現婦人躺臥河床，濃濃酒味且呼吸急促無法自己爬起來，通知消防隊員趕到現場救人送醫，女警一眼認出曾經是處理過的失蹤人口的吳姓婦人，透過警用電腦查詢聯繫家屬趕到醫院照顧，所幸沒有生命危險。

▲警消獲報前往救援，將她固定到擔架上後送醫。（圖／龜山警分局提供）

龜山分局龜山派出所年輕員警在春節期間，因留守無法返鄉與家人團聚，想到區公所附近有遊民流浪街頭不想回家，天差地別，但是過年還是要吃年菜，將派出所為同仁們準備的年菜午、晚餐分享給遊民食用，希望讓弱勢族群可以感受到社會的溫暖。

▲龜山派出所年輕員警在春節期間，將年菜分享給遊民食用，讓弱勢族群可以感受到社會的溫暖。（圖／龜山警分局提供）

龜山派出所所長陳政斌表示春節執行重要節日安全維護工作，加強維護治安、保持交通順暢及安心服務，透過員警積極處理讓受傷婦人得到治療，弱勢族群可以感受到社會溫暖，也是警察工作的一環。