裝潢害的？辦公室10人「罹癌」怒告公司　員工稱：甲醛超標

▲蕭先生與同事們認為，罹癌的原因與辦公室的異味脫不了關係。（示意圖／Pixabay）

記者廖翊慈／綜合報導

江蘇徐州一名蕭先生近日公開控訴前公司徐州稅務局，自己罹患了甲狀腺癌十年，而期間還有10名同事也跟著罹患不同癌症，包括甲狀腺癌、腎臟癌、乳癌、膀胱癌等。他們認為，罪魁禍首很可能是辦公大樓裝潢，甲醛超標。

據《紅星新聞》報導，蕭先生表示，他們在2007年11月，搬入了剛裝修完工一個月的大樓辦公室，在他確診罹癌隔年，也就是搬入大樓的第8年，徐州市產品品質監督檢驗中心曾對辦公大樓作出《室內環境檢驗報告》，其中指出，辦公室甲醛和氨氣含量仍超標。

蕭先生因此在2017年，將公司告上法院。法院作出一審判決，認定因辦公大樓裝潢，導致室內空氣污染物超標，與蕭先生患甲狀腺癌之間的因果關係成立，判稅務局需支付給蕭先生約7000元（人民幣，下同）。稅務局不服提起上訴。法院在2024年底作出二審判決，撤銷一審判決，駁回蕭先生的賠償請求。

▲蕭先生指出，搬入的新辦公室才裝潢完一個月。（示意圖／pixabay）

蕭先生對此判決不滿，並回憶道，他從2008年至2012年，都在新辦公室辦公，曾出現頻繁感冒、掉髮及呼吸道不適等反應；2014年2月，他去往醫院檢查，發現甲狀腺多發結節，隔月，他被診斷出患有右甲狀腺癌，並進行手術。

蕭先生表示，當時搬入新辦公室後，能明顯地聞到室內存在異味，他和同事們曾將該問題向相關部門反映，但並未受到處理，「2014年前後，員工們對於異味的投訴越強烈，包括我在內，多名員工被診斷出罹患腫瘤。」

相關判決書顯示，截至2018年，員工共有30餘人，2009年起共有10人罹患不同癌症。與蕭先生同辦公室的同事，也在2014年被發現有甲狀腺腫瘤；曾在1樓辦公事室的多名同事，分別患有甲狀腺癌、乳腺癌、膀胱癌等，而在3樓辦公的同事則均被診斷為腎癌或腎腫瘤。

蕭先生指出，在罹癌的員工中，目前只有他提吿，曾希望勝訴並幫助其他同事，「目前計劃，以人身權受侵害再次抗爭，但這樣的話，在舉證上會存在困難，難以直接證明裝修與患癌的因果關係。」

報導指出，2018年後，該辦公室已不存在，相關家具也已被處理。徐州稅務局對此事，尚未進行公開回應。