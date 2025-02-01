雲彰點將／藍二代出頭、綠強棒出閘　「農漁會系統」牽動中台灣版圖

▲國民黨立委張嘉郡。（圖／張嘉郡服務處提供）



記者杜冠霖／台北報導

距離2026縣市長選舉剩下一年時間，雲林、彰化是傳統農業縣市，在農漁會組織運作、藍營明星政二代準備接班狀況下，原本大選情勢被預期是藍略優於綠，但上會期末立法院總預算之戰，農業部預算重傷，被認為色彩較偏藍的養豬、養雞協會都透過綠委表達不滿，雖離大選仍有一段時間，但已經埋下變數。

雲林部分，藍營最有力競爭者是不分區立委張嘉郡，2020年立委選戰不敵蘇治芬，2024年已不分區之姿重返國會，與楊瓊瓔二人是立法院長韓國瑜左右護法，朝野衝突時常伴韓左右，媒體曝光度高，此屆張麗善八年任滿，同樣是張家出身的張嘉郡來勢洶洶，有望接下姑姑的棒子。

綠營候選人預期是五連霸綠委劉建國，在蘇治芬接任中央畜產會董座後，劉建國出線機率大增，面對選戰，劉建國僅表示，「只要做得好那都會有正面的加分。而張家自始以來都會提早布局。」

地方人士認為，兩名現任立委的對決應該是六四波，藍營在掌握市府資源的情況下略佔優勢，且雲林選戰關鍵就是農漁會系統，而雲林張家在台灣農產、農會影響力是「喊水會結凍」、近幾年又投入許多空戰資源，此次因公糧收購槓上農業部，更在總預算審查時「基本行政維持」的業務費砍到剩1元，甚至波及老農津貼等補助，連一向偏藍的養豬、養雞協會發聲明盼能收手。

由於部長陳駿季在朝野立委口中風評不錯、為人客氣也常親自到委員辦公室說明政策跟預算，此次變成張嘉郡一人對上農業部，藍營基層鬆動，但想扭轉頹勢，仍考驗綠營整合能力。

彰化部分，國民黨彰化縣長王惠美同樣連任兩屆，2026確定交棒。加上前民眾黨主席柯文哲上屆總統大選能在彰化拿下28.96%選票，藍綠白都有機會推出候選人，各路人馬也相繼表態，藍營部分，彰化謝家經營已久，立委謝衣鳳呼聲相當高，擔任縣黨部主委、黨副秘書長等職位，也曾任黨團幹部，年紀尚輕但資歷豐富，被認為是藍營最強人選。

但現任縣長王惠美與彰化謝家素來不合，王希望提拔前副縣長洪榮章投入選戰，洪基層實力十足，且謝衣鳳胞弟謝典林又是顆不定時炸彈，謝典林是彰化縣議會議長，上屆總統大選曾為挺郭台銘退出國民黨，後又傳出將加入民眾黨，日前又在社群一連發數篇文抱怨「鬥輸姐姐」。藍營人士就認為，地方是否接受謝家把議長、縣長「整碗捧去」？恐怕內部也要經過一番論戰。

綠營部分，綠委陳素月最早表態，背後更有前縣長魏明谷力挺，陳是典型傳統民代，在地方客廳會相當頻繁，基層實力相當強勁，另外彰化市長林世賢和前彰化市長邱建富也已製作看板；勤跑地方，而綠委陳秀寶也被點名是有力人選之一。

陳秀寳2020年以些微落差擊敗尋求連任的藍委柯呈枋，這是該選區首次有民進黨籍候選人當選，雖行事風格低調，但陳秀寶在傳統偏藍選區耕耘有成，上屆立委選戰氛圍不利綠營情況下，原本被預期會落馬，最終全面輾壓藍營候選人、前和美鎮長阮厚爵，甚至連阮厚爵的本命區和美都被陳拿下，以全縣第一高票連任立委，有更上層樓可能性。

另一有力人選則是綠委黃秀芳，雖上屆挑戰縣長失利，但考量到當時大環境不利綠營，黃又是檯面上唯一有縣長選舉經驗，此屆並非沒有捲土重來的呼聲。此次雖綠營選將多，但尚未看到能一錘定音的人選，要抗衡地方勢力強盛的彰化謝家，選戰策略上恐怕還需要另闢蹊徑，此外，民眾黨在彰化有一定實力，加上耕耘已久六連霸議員、縣黨部主委張雪如，若最終呈現三腳督態勢，也將牽動選情。