47％網友誤認「棉花糖」是素的！教育部：5甜食含明膠都是葷食

▲教育部提醒，棉花糖含明膠成分是葷食。（示意圖／業者提供）

記者許敏溶／台北報導

過年期間，各種甜食都是大人小孩的最愛，但吃素民眾則要小心別誤食葷食。根據教育部分享小知識，部分業者製作棉花糖等甜食，可能加入明膠讓棉花糖看來膨鬆可口，但明膠通常是由動物的皮、筋、腱等結締組織水解轉換而來，包括優格、布丁、果凍、冰淇淋也有明膠成分，另味噌湯鮮味是來自魚片，吃素民眾要避免誤吃。

民眾為了宗教或健康因素吃素，而吃素還分全素、蛋奶素等等，對於吃全素民眾來說，雖可吃植物類，卻是不吃任何與動物有關食物。一般肉類、海鮮、奶、蛋比較好分辨，但不少甜食卻隱藏的陷阱，像是甜滋滋的棉花糖。

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教育部不時透過LINE帳號與民眾分享小知識。日前提問「棉花糖是素的還是葷的」，結果有高達47％的人選擇素食，事實上，這是錯誤答案，因為棉花糖有添加明膠。

教育部解釋，部分業者製作棉花糖時，為了讓棉花糖看起來膨鬆又可口，會加入有起泡性的明膠，但明膠的來源通常是由動物的皮、筋、腱等結締組織，以及骨骼中的膠原蛋白部分水解轉換而來的，故任何食物只要添加明膠，其實就是葷食。

除了明膠外，部分紅色食品會了讓食物看來鮮紅可口，除了使用人工合成色素外，也可能使用天然色素「胭脂紅」，而胭脂紅原料，就是使用大量胭脂蟲碾碎磨製而來，當然是葷食，故吃素民眾在選擇紅色食品時要留意一下成分，以免將葷食吃下。

▲味噌湯的鮮味是來自魚片，同樣是葷食。（圖／CFP）

此外，像是只有豆腐跟海帶的味噌湯，雖然看來像素食，但味噌湯的鮮味是來自魚片，不代表湯裡沒肉就是素食。還有酒雖然成分中沒有明確含有動物成分，但部分酒商會用明膠、魚膠來過濾紅酒或啤酒內雜質，這也是吃全素民眾需要注意的。