超多人都這樣煮！味噌湯一煮法恐害「好菌死光光」　醫曝正確方式

▲醫師分享，若是在煮味噌湯時，一開始就加入味噌，會導致裡面的好菌死光光。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



網搜小組／柯振中報導

許多民眾吃飯時喜歡配熱湯，其中味噌湯又是常見的湯品之一。不過，腸胃肝膽科醫師錢政弘分享，若是在煮湯時直接加入味噌，裡面的好菌恐怕會死光光，應該等湯煮好、溫度稍微冷卻後再加入，才不會讓味噌長時間加熱、破壞好菌。

錢政弘在臉書上分享，味噌、納豆、德式酸菜、優格、優酪乳及天貝、起司等食物，都是天然發酵的食物，能夠補充好菌。但若是想吃下好菌，食用時務必注意一個重點，「就是溫度不能太高」，一旦溫度超過45度，細菌的活性就會明顯降低、65度高溫下加熱30分鐘，細菌的數量則會大幅減少。

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▲味噌湯是常見的料理，但如果烹調方式錯誤，可能會導致裡面的好菌死光光。（示意圖／CFP）



因此，錢政弘說，若是煮味噌湯的時候，一開始就將味噌加入，就會導致好菌死光光。最理想的做法是湯煮好以後，先熄火降低溫度，等到稍微冷卻以後，再加入味噌調味，味噌烤魚也是同樣的作法，等到魚差不多烤好，再抹上味噌增添風味，大原則就是「不能讓味噌長時間加熱」。

不過，錢政弘說，味噌加熱過後，也不是完全沒營養，縱使好菌因高溫而喪失，味噌裡仍有豐富蛋白質、維生素B、維生素E、鎂、鋅，以及多元不飽和脂肪酸、異黃酮等成分，發酵的豆製品仍有抗氧化、降低膽固醇及預防肝癌、乳癌，幫忙減重等好處。