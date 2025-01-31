執法過當？白髮婦揮刀遭「6壯警包圍壓制」　畫面曝光網一面倒力挺

▲新北板橋驚現一名白髮婦人持刀揮舞，遭警方壓制。（圖／翻攝自Threads／立達徵信社）

記者閔文昱／綜合報導

新北市板橋區昨（30日）下午傳出有一名白髮婦人在公車站揮舞菜刀引起恐慌，警方獲報後立即派出6名員警到場，將婦人壓制後成功奪刀，並將該婦送至醫院治療。不過，「6警壓制老婦」的畫面曝光後，也引發網友對於警方是否執法過當的討論。

據了解，這起事故發生在30日下午16時35分許，一名白髮婦人持菜刀在板橋區一處公車站前揮舞。根據「立達徵信社」在社群平台Threads發布的影片，該名婦人揮舞菜刀時口中還不斷喃喃自語，附近路人見狀紛紛加快腳步避開。

警方接獲報案後，6名員警駕著警車和警用摩托車迅速抵達現場，與老婦短暫僵持後，便衝上前將婦人壓制並成功奪下刀具，過程中婦人還尖叫大喊「我會死掉啦！」畫面曝光後也讓部分網友質疑警方執法過當，「警察受訓絕對不是這樣，一個老太太如此瘦弱，並非館長體格，怎需要如此粗暴」。

不過，有更多網友則是力挺警方做法，認為「警方壓制並無不妥」、「說什麼老人被壓很可憐，她拿刀耶，刀耶」、「說不需要這麼多警力的神奇生物們，看看前幾年的台鐵事件，當時就是只有一名警察，結果那位警察就這麼沒了，請問你們要負責嗎？」、「寧願派多一點，也不要讓任何一個警察有受傷的機會」。

警方表示，後續已將婦人帶回警局，確認其患有思覺失調症，是衛生局納入三級列管的名單，並已送至台北醫院接受治療。