「G級美妝網紅」1原因宣布下海！AV達人見封面照愣：長不太一樣

▲涼風憂以前美妝網紅。（圖／翻攝自X）



記者施怡妏／綜合報導

日本AV產業競爭激烈，許多寫真明星或網紅都會選擇下海拍片，知名AV片商「E-Body」宣布，將於2月18日推出一位擁有G級身材的新人涼風憂（涼風うい），她過去曾是一名美妝網紅，消息曝光後，讓粉絲相當期待。不過，台灣AV達人「一劍浣春秋」提醒，作品和封面照不一樣，胸部也很可疑。

根據官方資料，涼風憂（涼風うい）擁有纖瘦的身材和現代網美的臉蛋，以及傲人的G罩杯。片商表示，涼風憂在社群平台上經營有術，出道前就已經是擁有不少美妝業配的網紅。至於為何要來當AV女優呢？片商的答案是「為了美容的費用」，因此決定投身這個高報酬的行業。

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台灣AV達人「一劍浣春秋」形容涼風憂是「細腰巨乳」，並表示「看起來真的很可口」，不過涼風憂的封面照片和片中的模樣不太一樣，「如果是封面那個女孩，我覺得去跳啦啦隊都沒問題，一定很多人願意在髮香區拿著大砲對她猛拍，可是到了劇照，她就變成了『網紅臉』」。

雖然喜歡天然派的人，可能會不太合胃口，但「一劍浣春秋」認為，這正好是涼風憂的亮點，「唯一的問題是，既然E-Body說她是網紅、怎麼她的社群到現在都靜悄悄的？」