距台灣僅111公里！與那國島飛彈部署引民怨：擔憂捲入戰火

▲日本沖繩縣與那國島祖納港。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

近年來，隨著美中緊張局勢升高與台灣海峽局勢的不確定性，日本加強了在南西諸島的軍事部署，尤其是與那國島的飛彈部隊配備計畫，成為關注焦點。與那國島作為距台灣僅111公里的前哨戰，是防範中國軍事擴張與保衛台灣的關鍵一環。

根據日媒《東洋經濟》，日本政府2022年12月公布的安保三文書中，明言將在2026年之前加強自衛隊的飛彈部隊，並配備長射程導彈以增強反擊能力。隨著該政策逐步實行，住民對飛彈部隊駐紮計畫感到震驚與擔憂，尤其是與那國島的民眾更發出強烈反彈聲浪。

雖然自衛隊駐軍早在2016年便開始進駐，並且帶來一定的經濟活力，但隨著飛彈部隊的部署，居民擔心自己將會被捲入台海衝突的潛在戰場。

▲日本自衛隊士兵在與那國島參加疏散演習。（圖／路透）

與那國島地理位置特殊，距離台灣僅約111公里，島上的陸上自衛隊早已負責監控台灣海峽及附近海域的動態。當台灣問題再度成為國際矚目的焦點時，與那國島的軍事部署無疑成為防禦線上的重要據點。台海局勢一旦升級，若中國發動軍事行動，與那國島的戰略位置將使其直接捲入可能的衝突，這也是當地居民所最為擔心的問題。

這項部署計畫不僅改變了與那國島的軍事面貌，也引發了島上居民對未來安全的深刻憂慮。許多居民表達，如果早知飛彈部隊將駐紮，當初可能不會同意自衛隊駐軍。居民擔心，若台灣爆發戰爭，他們可能會被迫捲入台海兩岸、美中之間的衝突。

對於如何保護地方居民，安保三文書中提到的「國民保護」措施，似乎仍然不足以解決當前的安全疑慮。

▲日本與那國島舉行災難演習。（圖／路透）

此外，與那國島目前的基礎設施未能有效支援防空與避難措施，因此更加劇居民的不安。島上並無地下避難所，且相關的避難訓練亦顯示出防護體系的脆弱。2022年12月，當地進行了首次的彈道飛彈避難訓練，但缺乏有效避難設施使得訓練成效受到質疑。

與此同時，島上人口逐漸流失，儘管自衛隊的駐軍帶來一定的財政支持與人口增長，但當地居民仍擔心，飛彈部隊的駐紮將使島嶼成為軍事衝突的重災區。

這一系列的變化凸顯出與那國島在台灣危機中的特殊地位，不僅是日本防衛策略的一部分，也深刻影響著當地居民的生活與安全感。隨著台灣局勢的不斷升溫，與那國島的未來將面臨更大挑戰，而日本政府如何平衡區域防衛與居民安全，仍需進一步的討論與調整。