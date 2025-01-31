台灣17世紀開始養殖虱目魚　中研院學者揭密：一年四季都吃得到

▲台南安平在清代是虱目魚規模最大魚塭所在地，因此被稱為「安平魚」。（圖／台南市政府提供）

記者許敏溶／台北報導

過年時吃魚象徵「年年有餘」，而虱目魚更是南台灣民眾常吃的「家魚」。中研院學者曾品滄指出，早在17世紀明鄭時期，虱目魚的養殖技術就傳入台灣，約有400年歷史，台南安平在清代是規模最大魚塭所在地，虱目魚因此被稱為「安平魚」，加上台灣摸索出繁殖魚苗技術與深水式養殖，提高單位產量，讓大家都能享受這平民美食。

虱目魚是台灣重要養殖魚種，以內銷為主，適合生長在熱帶及亞熱帶地區，台灣主要分布在南部海域。虱目魚的多刺廣為人知，總數高達222根，但因為肉質細而味道鮮美，富含優質蛋白質、維生素B群及EPA，加上便宜，成為國人喜愛的平民美食之一。

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中研院台史所副研究員曾品滄指出，早在明鄭時期（1661至1683年），虱目魚養殖技術就傳入台灣，清康熙至乾隆年間，虱目魚養殖迅速在西部沿海擴展，當時安平至府城間仍屬內海，尚未見到魚塭設置。清道光年間，台江內海因曾文溪改道，帶來大量泥沙沖積，導致台江內海逐漸浮覆出現濕地，適合虱目魚養殖。

▲曾品滄指出，由於繁殖魚苗加上深水養殖，一年四季都可享用虱目魚。（圖／中研院提供）

雖然安平一帶並非最早的養殖地，但曾品滄表示，由於府城富裕商人資金投入，清中葉以後從安平，擴及一整片的台江內海，開墾為一處處魚塭，成為台灣規模最大、最具代表性的虱目魚魚塭所在地，虱目魚也因此被稱為「安平魚」，正是因為安平的養殖歷史。

曾品滄指出，虱目魚為熱帶性魚類，主要在夏秋兩季盛產，且不耐寒，現在台灣一年四季都吃得到虱目魚，主要有兩大重要原因是，首先養殖方法從早期傳統的淺坪式改為深水式養殖，因為淺坪式養殖的水深較淺，當寒流來襲時水溫驟降，虱目魚往往難以度過寒冬。

其次，曾品滄表示，早期虱目魚魚苗來源依賴近岸河口捕撈，在1978年首次人工繁殖成功，並在1983年建立虱目魚自然產卵技術後，魚苗可以量產，達成完全養殖。

▲目前虱目魚都採取深水養殖。（圖／台南市政府提供）