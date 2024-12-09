提出氣候變遷機制受矚　台大「媽媽科學家」獲中研院年輕學者獎

▲中研院長廖俊智（左）頒發年輕學者研究成果獎給台大副教授黃彥婷（右）。（圖／中研院提供）

記者楊惠琪／台北報導

中央研究院今公布2024年「年輕學者研究成果獎」，共有5人獲獎。其中「數理科學組」得獎者、台大大氣科學系副教授黃彥婷，專注於北半球中緯度的能量收支變化和大氣環流的交互作用，提出具說服力的氣候變遷機制，成果備受矚目。黃彥婷領獎時特別感謝研究團隊和師長對「媽媽科學家的包容與支持」。

中研院長廖俊智今揭曉2024年「年輕學者研究成果獎」，得獎者包括中研院數學研究所副研究員蔡政江、台大大氣科學系副教授黃彥婷、台大生態學與演化生物學研究所教授李承叡、台大外國語文學系副教授曼紐爾（Manuel Herrero-Puertas）及陽明交通大學人文社會學系副教授盧正恒等5人。

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廖俊智表示，中研院「年輕學者研究成果獎」是國內少有為學術生涯剛起步的學者設立的國家級獎項，獎項設立28年來激勵許多年輕學者，肯定得獎人研究成果，藉此激發研究人員從事創新性與前瞻性的研究。此獎項審查程序嚴謹，獲獎者均為一時之選。今年5位獲選年輕學者研究領域多元，包含數學分析、氣候變遷機制、農作物馴化、英美文學、歷史研究等。

黃彥婷詮釋北半球中緯度熱強迫引發大氣擾動，透過跨時空尺度海洋-大氣-雲-輻射交互作用，影響熱帶氣候。審查委員指出，此研究統整海洋大氣系統的能量傳送與動力過程，從新研究視角，提出具說服力的氣候變遷機制，成果備受矚目。

黃彥婷在領獎時感謝研究團隊的學生與助理，陪伴自己一起燃燒青春；同時也感激一路栽培的師長，以及台大大氣科學系與國科會大氣學門的前輩與夥伴，特別是對媽媽科學家的包容與支持。

中研院副研究員蔡政江反證1987年以來對波前集基本結構的普遍猜想，為p進位群上的調和分析創造新的思考方向；台大教授李承叡以演化與生態學的視野，探討亞洲本地農作物馴化及遺傳多樣性；台大外文系副教授曼紐爾從障礙理論的視角，深入分析十九世紀英美文學經典的視覺改編文本；陽明交通大學副教授盧正恒結合地方和帝國視角，利用新史料及跨學科研究方法理解清代臺灣。

中研院「年輕學者研究成果獎」，今年總報名數高達81件，包括數理組37件（含跨領域6件）、生命組19件、人文組25件，各分組均經過預審、初審、複審程序，再由三組聯席審查委員會決議得獎名單。每位得獎者可獲頒獎金30萬元、研究獎助費30萬元及獎牌1面。





▲中研院2024年輕學者研究成果獎得主與頒獎貴賓合影。（圖／中研院提供）