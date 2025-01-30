黃偉哲視察來亞大樓震後受損情形　呼籲儘速啟動危樓重建

▲台南市中西區府前路二段和大智街交叉路口來亞大樓外牆磁磚及部分女兒牆剝落掉落地面，導致停在路邊的兩部車輛毀損，市長黃偉哲前往視察。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉義大埔30日上午10時11分發生芮氏規模5.6有感地震，地震後台南市中西區府前路二段和大智街交叉路口來亞大樓外牆磁磚及部分女兒牆剝落掉落地面，導致停在路邊的兩部車輛毀損，事件發生後相關單位立即前往處理，黃偉哲市長視察來亞大樓震後受損情形，呼籲儘速啟動危老重建。

市警二分局指出，因應大型吊車機具進入現場進行大樓懸掛在外的鐵皮及磚塊移除作業，目前暫時封閉管制府前路段（康樂街至金華路）、大智街路段（府前路至尊王路），籲請用路人改道。

台南市長黃偉哲在中午12時左右親赴現場了解情形，立委林俊憲也到場陪同現勘。黃偉哲市長表示，中央之前有提供相關補助經費，協助該棟大樓進行危老重建，但因大樓住戶的意見尚未整合完成，因此遲遲未重建。該棟大樓過去曾在颱風時發生磁磚掉落，現在更因地震後女兒牆受損、磁磚水泥掉落地面等狀況，造成公共安全問題。

隨後到場現勘的台南市議會邱莉莉議長則建議市府，如果經技師鑑定確定為危樓有危害公共安全之虞，建議可比照過去合作大樓（九層樓仔）的模式，由市府編列預算先予以拆除，後續再由市府與所有權人協商。

事件發生後，黃偉哲市長已請工務局等相關單位儘速清除路面的掉落磁磚和水泥塊，並請結構技師協助確認建物結構是否受損，若有問題，則必須安置現有住戶，一樓店家可能也無法營業。

黃偉哲指出，全台各地都有不少危老建築，也都是禁不起颱風地震的一再侵襲，呼籲民眾重視危老建築，特別是已有損害紀錄的建築物，應該要儘速啟動危老重建。

台南市工務局長陳世仁指出，因當初二樓以上沒有人居住，且該大樓有補強而不是危樓，今天請土木技師工會進入勘查，認定結構安全有問題，正式認為危樓貼紅單，在結構安全未改善之前，該大樓將不適居住及營業。