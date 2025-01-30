36歲女與波音737「熱戀9年」！性愛細節曝...如今宣布分手了

▲女子迷戀波音737-800。（圖／翻攝IG）

圖文／CTWANT

德國36歲女子柯布可（Michele Köbke）2014年宣布熱戀波音737-800飛機，她跟飛機如戀人一般，也有愛情跟性生活，日前她透露自己跟波音分手了，現在她改投入中古騎士盔甲。

據《每日郵報》報導，倉柯布可在2014年跟波音737-800陷入熱戀，她稱飛機為「親愛的」。柯布可表示，波音737-800對她來說非常有吸引力和也很性感，是美麗又優雅的飛機。

柯布可多年前被診斷為戀物癖，不過她說，自己很正常，一開始她以為自己瘋了，「這就像正常的關係，當我們一起度過輕鬆的夜晚，上床睡覺時，我們擁抱再入睡。」

▲柯布可表示，與波音737-800飛機如一般戀人一樣，擁有愛情性生活。（圖／翻攝IG）

柯布可表示，737-800的翼尖小翼最難以抗拒，「當我觸摸他的翅膀時，我的手掌立刻出汗，很興奮」，她想嫁給愛人波音，和他住在機庫裡，「這是一種特殊的愛，不會傷害任何人。」

據《鏡報》報導，柯布可一開始只能透過柏林機場的窗戶見到飛機，2019年9月，她第一次在機庫接觸他，她親吻了波音，「在機庫的時光是我一生中最美好的時刻，當我和他在一起時，我們親吻、愛撫，享受那段時光。」

柯布可跟波音交往了9年，不過還是決定分手，但她強調：「我跟波音依然是好朋友。」之前柯布可買了很多波音的模型零件，如擾流板、襟翼整流罩等，還有一個大型模型，她經常和模型一起睡，這只是她的數百件收藏之一，不過現在她賣掉300件，因為她又愛上新東西——中世紀騎士盔甲。

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