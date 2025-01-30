唯一「站在水面蔣公銅像」被震沉！在地人曝疑走山：聽到併碰叫

▲網友分享，放在曾文水庫的蔣介石銅像因地震，沒入水中。（圖／民眾吳宗霖授權提供）

圖文／CTWANT

嘉義縣大埔鄉今（30日）上午10時11分發生芮氏規模5.6地震，最大震度5強，之後又再發生多起地震。就網友分享，放在曾文水庫的蔣介石銅像因地震，沒入水中。而曾文水庫旁，疑似出現走山情形。

根據中央氣象署地震測報中心資料，今（30日）上午10時11分嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模5.6地震，震央在嘉義縣政府東南方40.5公里處，地震深度10公里，最大震度5強，屬於極淺層地震。

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一名網友分享一張照片表示，「今早的地震把全國唯一站在水面上的蔣公銅像嚇到跳曾文水庫下落不明了，成了失蹤人口，我今天成了曾文水庫代理蔣公臨時大總統。這陣子大埔地震頻頻幸好大家都平安，我苦中作樂，博君一笑希望化解一下緊張氣氛，大家加油，天佑大埔！保佑台灣平安！」

對此，大埔鄉長吳明勲向媒體表示，蔣介石銅像長期使用無修復，導致銅像部分已有破損，原已編預算要修復，不過卻因地震提前傾倒，由於目前曾文水庫仍是滿水位，是否進行打撈將再與相關單位研議。

▲曾文水庫旁疑似出現走山情形。（圖／三立新聞網提供）

另外，根據《三立新聞網》報導，楠西區密枝里陳姓男子描述，當時一陣天搖地動，對面的山區疑似出現走山情形，「聽到『併碰叫』，對面山應該是梅嶺主峰半山腰，山崩地裂。」

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