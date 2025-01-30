「文件夾」搭捷運！註明「有買票要到淡水」　網看傻：靈異故事？

▲有網友近日搭捷運時，看到1個文件夾乖乖坐在座位上。（圖／Threads ＠yang._.photography）

圖文／CTWANT

會自己搭捷運的文件？一名網友於近日在搭捷運時，看到1個文件夾乖乖坐在座位上，上面還清楚寫著「我要到淡水，我有買票，會有人來接我。」沒想到最後它還順利抵達目的地，讓他看傻眼，好奇問「有人有看過這東西嘛，挺好奇他主人是誰？」想不到還意外釣到主人現身留言區。

該名網友於社群平台Threads發文問「有人有看過這東西嘛，挺好奇他主人是誰？」並附上照片，可看到一個文件夾乖乖坐在捷運座位上，上面寫著「我要到淡水，我有買票（夾在裡面），會有人來接我，我會讓座，但下車請把我放下，謝謝」。

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▲文件夾乖乖坐在捷運座位上。（圖／Threads ＠yang._.photography）

貼文一出，隨即引起熱議，網友紛紛留言「這可能只能在台灣才有辦法辦到」、「原來還有捷運快遞這招喔」、「老實說，我差點以為是靈異故事....是一位附身在這本筆記本上的幽靈。」

令人想不到的是還意外釣到主人現身留言區，他解釋不用電子檔的原因是因為是手繪的，所以懶得掃描，他當時則是買單程票刷 ，自己再從旁邊過，上車之後查時刻表再跟對方講，對方上車拿之後跟他確認。

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