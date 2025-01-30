嘉義5.6地震「高鐵列車受影響」　部分延誤40至70分鐘

▲高鐵受地震影響有所延誤。（圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

今天上午10時11分嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模5.6地震，最大震度為5強。高鐵表示，因受地震影響，立即成立緊急應變中心，並依標準作業程序，進行軌道、電力及土建維修人員地面巡檢。巡檢期間，受地震影響路段，部分車次延誤40-70分鐘。

高鐵公司說明，受嘉義地震影響，上午10:12台中至台南間測得地震偵測告警達1級至2級；高鐵立即成立緊急應變中心(EOC)，並依標準作業程序，進行軌道、電力及土建維修人員地面巡檢。

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高鐵表示，巡檢期間，受地震影響路段，部分車次延誤40-70分鐘，感謝旅客於天災期間的配合與耐心等候，如有任何疑問可就近洽詢車站服務人員。另外，提醒尚未出門的旅客，前往高鐵站前可預先線上查詢最新營運資訊。

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）

根據中央氣象署地震測報中心資料，今天上午10時11分嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模5.6地震，震央在嘉義縣政府東南方40.5公里處，深度10公里，屬於極淺層地震。

氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為5強，出現在嘉義縣大埔。

震度4級地區為台南市、高雄市、嘉義市、雲林縣、南投縣、彰化縣、台中市，震度3級地區為台東縣、苗栗縣，震度2級地區為屏東縣、花蓮縣、澎湖縣、宜蘭縣、新竹縣，震度1級地區為新竹市、桃園市、新北市。