LIVE／規模5.6地震全台搖晃　氣象署最新說明

生活中心／綜合報導
今天上午10時11分嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模5.6地震，最大震度為5強，幾乎全台都有感。氣象署將於11:20說明地震原因，《ETtoday新聞雲》全程直播。
氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為5強，出現在嘉義縣大埔。
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根據氣象署測報資料，震度4級地區為台南市、高雄市、嘉義市、雲林縣、南投縣、彰化縣、台中市，震度3級地區為台東縣、苗栗縣，震度2級地區為屏東縣、花蓮縣、澎湖縣、宜蘭縣、新竹縣，震度1級地區為新竹市、桃園市、新北市。
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今天上午10時11分嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模5.6地震，最大震度為5強，幾乎全台都有感。氣象署將於11:20說明地震原因，《ETtoday新聞雲》全程直播。
氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為5強，出現在嘉義縣大埔。
根據氣象署測報資料，震度4級地區為台南市、高雄市、嘉義市、雲林縣、南投縣、彰化縣、台中市，震度3級地區為台東縣、苗栗縣，震度2級地區為屏東縣、花蓮縣、澎湖縣、宜蘭縣、新竹縣，震度1級地區為新竹市、桃園市、新北市。
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