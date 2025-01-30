越晚降雨機率越高！初三起變天下雨　開工日迎冷氣團全台轉濕冷

▲今（30日）大年初二全台各地白天大致晴朗 。（示意圖／記者鄭遠龍攝）

記者蔡玟君／台北報導

根據中央氣象署最新預報，今（30日）大年初二全台各地白天天氣大致晴朗，台東、恆春半島與東北角地區需留意越晚降雨機率越高；初三開始水氣從南往北移動，帶來零星降雨，建議民眾出門攜帶雨具，隨著初四鋒面接近台灣、於初五通過，北部、宜花地區、中南部山區有降雨情況。而下周一開工當天受到大陸冷氣團影響，天氣轉為濕冷，周二清晨將出現11、12度低溫。

氣象署表示，今天白天全台各地天氣大致晴朗穩定，溫度持續回升，不過今晚到明天清晨仍有局部低溫。此外，東半部雲量較多，今晚起台東、恆春半島、東北角要留意降雨機率越來越高。

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從初三開始，水氣從南部慢慢上來，中南部、台東地區會出現降雨，而北部和其他地區則越晚降雨機率越大，建議出門攜帶雨具。

初四當天鋒面接近台灣，北部、宜花地區可能出現降雨情況，中南部與其他地區則有零星降雨，但整體而言沒有太明顯增大，整體溫度在初三、初四也會逐漸回升。

隨著鋒面在初五通過，受到東北季風影響，北部、中南部山區有降雨情況，北台灣高溫也會略為下降。下周一、也就是開工當天，受到大陸冷氣團影響轉為濕冷、溫度下降，周二清晨將出現11至12度相對低溫，並從周二起由濕冷轉為乾冷，但花東、中南部地區仍可能有降雨機率持續至下周三。